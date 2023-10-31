В МЗС підтверджують загибель 21 українця в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Нарізі в МЗС підтверджують загибель в Ізраїлі 21 українця. Про це повідомив журналісту УНН речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи заяву посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського про 25 загиблих громадян України.
Цитата
«МЗС України підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця. 1 людина вважається зниклою безвісти. У Секторі Гази — 4 загиблих, серед яких 3 дітей, а також 6 поранених», - повідомив Ніколенко.
Контекст
Сьогодні посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що в Ізраїлі загинуло 25 громадян України.
Доповнення
26 жовтня Ніколенко повідомляв про 21 загиблого українця в Ізраїлі, а також одного зниклого безвісти.