Кількість жертв серед українців в Ізраїлі зросла до 21 - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У МЗС України мають підтверджену інформацію про 21 загиблого українця в Ізраїлі, а також одного зниклого безвісти, у секторі Гази - 3 загиблих, повідомив у четвер УНН речник МЗС України Олег Ніколенко.
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"На жаль, зросла кількість жертв серед українців в Ізраїлі. Загалом нині маємо підтверджену інформацію про 21 загиблого українця, а також 1 зниклого безвісти. У секторі Гази - 3 загиблих (двоє дітей та доросла людина), а також 6 поранених, із яких 3 дітей", - повідомив Ніколенко.
З його слів, громадяни мають поранення різного ступеню тяжкості, їм надається медична допомога.
Нагадаємо
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки, включно з ракетними ударами, з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ почав повітряні удари по угрупованню ХАМАС у секторі Гази. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою, а згодом - що йде підготовка до наземної операції у секторі Гази.