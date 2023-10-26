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Количество жертв среди украинцев в Израиле возросло до 21 - МИД

Киев • УНН

 • 100797 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В МИД Украины имеют подтвержденную информацию о 21 погибшем украинце в Израиле, а также одном пропавшем без вести, в секторе Газа - 3 погибших, сообщил в четверг УНН спикер МИД Украины Олег Николенко.

Количество жертв среди украинцев в Израиле возросло до 21 - МИД

Цитата

"К сожалению, возросло количество жертв среди украинцев в Израиле. В общем сейчас имеем подтвержденную информацию о 21 погибшем украинце, а также 1 пропавшем без вести. В секторе Газа - 3 погибших (двое детей и взрослый человек), а также 6 раненых, из которых 3 детей", - сообщил Николенко.

По его словам, граждане имеют ранения различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

Напомним

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ начал воздушные удары по группировке ХАМАС в секторе Газа. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой, а впоследствии - что идёт подготовка к наземной операции в секторе Газы.

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