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В МИД подтверждают гибель 21 украинца в Израиле

Киев • УНН

 • 49182 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Сейчас в МИД подтверждают гибель в Израиле 21 украинца. Об этом сообщил журналисту УНН спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя заявление посла Израиля в Украине Михаэля Бродского о 25 погибших гражданах Украины.

В МИД подтверждают гибель 21 украинца в Израиле

Цитата

«МИД Украины подтверждает гибель в Израиле 21 украинца. 1 человек считается пропавшим без вести. В секторе Газа — 4 погибших, среди которых 3 детей, а также 6 раненых», - сообщил Николенко.

Контекст

Сегодня посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что в Израиле погибло 25 граждан Украины.

дополнение

26 октября Николенко сообщил о 21 погибшем украинце в Израиле, а также об одном пропавшем без вести.

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