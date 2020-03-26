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Хто охороняє депутата Суркіса: в СБУ та УДО свою "причетність" заперечили

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Журналісти програми "Наші гроші" зафіксували нардепа Григорія Суркіса в оточенні охорони. Наявність такої від УДО надає право народним обранцям заїздити безпосередньо на територію адмінбудівлі Верховної ради України. УНН спробував з’ясувати, хто насправді охороняє депутата від ОПЗЖ, який паркується під стінами парламенту.

Так, в СБУ повідомили, що за законом - державна охорона народних депутатів забезпечується Управлінням державної охорони України.

"Відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", державна охорона здійснюється Управлінням державної охорони України", - повідомили у Службі безпеки України.

Втім, в УДО таку інформацію спростували.

"Станом на сьогодні УДО не забезпечує державну охорону жодному із народних депутатів", - зауважили в управлінні.

Про те, що Григорій Суркіс користується послугами охоронців, стало відомо із програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом".

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Журналісти також зафіксували, що автомобіль депутата заїздить безпосередньо на територію адмінбудівлі Верховної ради України.

Як пояснили в Апараті ВРУ, таке право мають далеко не всі народні обранці.

Зокрема, заїздити "під шлагбаум" дозволено транспортним засобам голів комітетів ВРУ, голів депутатських фракцій (груп), автомобілям офіційних делегацій і гостей парламенту, а також власникам тих авто, щодо яких здійснюється державна охорона. Право заїзду також можуть отримати особи з інвалідністю. І ще – вантажний та технологічний транспорт.

Однак, депутат Суркіс, з урахуванням пояснень від УДО, не належить до жодної з перерахованих категорій.

Між тим, його авто все одно внесено до списку "для в'їзду", який формується на основі звернень народних депутатів та дозволів, що надає керівництво Апарату ВР.

У Раді пояснили, що дозвіл паркуватися під стінами ВР Суркіс попросив собі сам 31 січня 2020 року. Підстав, на яких такий дозвіл йому було надано, в Апараті не вказали.

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Нагадаємо, журналісти програми "Наші гроші" також зафіксували, що Суркіс до будівлі ВРУ приїздить на автомобілі Maybach.

За даними ДФС, два броньовані S650 Maybach Guard завозило в Україну ТОВ ФК "Динамо" Київ у 2018 році. Їх вартість склала 932 і 915 тисяч доларів.

Тоді ці авто увійшли до ТОП-10 рейтингу найдорожчих, ввезених в Україну протягом року.

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