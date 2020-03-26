Кто охраняет депутата Суркиса: в СБУ и УГО свою "причастность" отрицают

Так, в СБУ сообщили, что по закону - государственная охрана народных депутатов обеспечивается Управлением государственной охраны Украины.

"Согласно закону Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", государственная охрана осуществляется Управлением государственной охраны Украины", - сообщили в Службе безопасности Украины.

Впрочем, в УГО такую информацию опровергли.

"По состоянию на сегодня УГО не обеспечивает государственную охрану ни одному из народных депутатов", - отметили в управлении.

О том, что Григорий Суркис пользуется услугами телохранителей, стало известно из программы "Наші гроші" с Денисом Бигусом".

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Журналисты также зафиксировали, что автомобиль депутата заезжает непосредственно на территорию админздания Верховной Рады Украины.

Как пояснили в аппарате ВРУ, такое право имеют далеко не все народные избранники.

В частности, заезжать "под шлагбаум" разрешено транспортным средствам глав комитетов ВРУ, глав депутатских фракций (групп), автомобилям официальных делегаций и гостей парламента, а также владельцам тех авто, относительно которых осуществляется государственная охрана. Право заезда также могут получить лица с инвалидностью. И еще - грузовой и технологический транспорт.

Однако, депутат Суркис, с учетом объяснений от УГО, не принадлежит ни к одной из перечисленных категорий.

Между тем, его авто все равно внесены в список "для въезда", который формируется на основе обращений народных депутатов и разрешений, которое предоставляет руководство Аппарата ВР.

В Раде объяснили, что разрешение парковаться под стенами ВР Суркис попросил себе сам 31 января 2020 года. Оснований, на которых такое разрешение ему было предоставлено, в Аппарате не указали.

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Напомним, журналисты программы "Наші гроші" также зафиксировали, что Суркис в здание ВРУ приезжает на автомобиле Maybach.

По данным ГФС, два бронированных S650 Maybach Guard завозило в Украине ООО ФК "Динамо" Киев в 2018 году. Их стоимость составила 932 и 915 тысяч долларов.

Тогда эти авто вошли в ТОП-10 рейтинга самых дорогих, ввозимых в Украину в течение года.