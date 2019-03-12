"Динамо" Суркиса завезло в Украину бронированные Maybach и Mercedes за 3,5 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Осенью 2018 года ООО "Футбольный клуб "Динамо" Киев" завезло в Украину три автомобиля Mercedes-Benz общей стоимостью 1,58 млн долл. Об этом изданию "Наши Деньги" сообщил источник в ГФС, передает УНН.
Сообщается, что кроме указанных автомобилей Общество получило от немецкой компании "R-Company GmbH" два бронированных S650 Maybach Guard, которые до растаможивания стоили 693 тыс. долл. и 680 тыс. долл. соответственно.
"С учетом полной уплаты 10% пошлины, акциза 2,2 евро за 1 куб и НДС стоимость автомобилей уже в Украине должна была составить соответственно 932 и 915 тысяч долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые бронированные автомобили "Динамо Киев" возглавили рейтинг самых дорогих Mercedes, ввозимых в Украину в 2018 году. Также в десятку самых дорогих Mercedes 2018 года вошли два бронированных Mercedes Benz S 600 Limousine lang Guard, которые в ноябре ввезла фирма "Автокапитал" Тариэла Васадзе.
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Всего в 2018 году в Украину было ввезено 8,4 тыс. Mercedes, на 2 тыс. больше, чем в 2017 году.
Добавим, что президентом и одним из основателей ФК "Динамо" (Киев) является Игорь Суркис.
Напомним, в конце 2017-го следователи прокуратуры Киева начали расследование по факту покупки ФК "Динамо Киев" двух автомобилей марки Mercedes-Benz, ML 500 4 MATIC.
По данным следствия, стоимость последних была значительно занижена при таможенном оформлении с целью уклонения от уплаты налогов.
Вместе с тем, отметим, что официальная зарплата игроков ФК "Динамо" (Киев) декларируется на уровне 18-20 тыс. грн в месяц. Это позволяет ФК уклоняться от уплаты налогов в полном размере, в том числе и военного сбора.
В целом, ФК "Динамо", по данным Андрея Павловского, благодаря оффшорным схемам финансирования, за 5 лет клуб мог недоплатить в Пенсионный фонд Украины более 440 млн грн.