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"Динамо" Суркіса завезло в Україну броньовані Maybach та Mercedes за 3,5 млн доларів

"Динамо" Суркіса завезло в Україну броньовані Maybach та Mercedes за 3,5 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Восени 2018 року ТОВ "Футбольний клуб "Динамо" Київ" завезло в Україну три автомобілі Mercedes-Benz загальною вартістю 1,58 млн дол. Про це виданню "Наші Гроші" повідомило джерело у ДФС, передає УНН.

Повідомляється, що окрім вказаних автомобілів Товариство отримало від німецької компанії "R-Company GmbH" два броньовані S650 Maybach Guard, які до розмитнення коштували 693 тис. дол. і 680 тис. дол. відповідно.

"З урахуванням повної сплати 10% мита, акцизу 2,2 євро за 1 куб і ПДВ вартість автомобілів уже в Україні мала скласти відповідно 932 і 915 тисяч доларів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові броньовані автомобілі "Динамо Київ" очолили рейтинг найдорожчих Mercedes, ввезених в Україну в 2018 році. Також у десятку найдорожчих Mercedes 2018 року ввійшли два броньовані Mercedes Benz S 600 Limousine lang Guard, які у листопаді ввезла фірма "Автокапітал" Таріела Васадзе.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Джермейн Ленс звинуватив ФК у несплаті понад 3 млн грн податків з його зарплати

Загалом у 2018 році в Україну було ввезено 8,4 тис. Mercedes, що на 2 тис. більше, ніж у 2017 році.

Додамо, що президентом та одним із засновників ФК "Динамо" (Київ) є Ігор Суркіс.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року слідчі прокуратури Києва почали розслідування за фактом покупки ФК "Динамо Київ" двох автомобілів марки Mercedes-Benz, ML 500 4 MATIC.

За даними слідства, вартість останніх була значно занижена при митному оформленні з метою ухилення від сплати податків.

Разом з тим, зауважимо, що офіційна зарплата гравців ФК "Динамо" (Київ) декларується на рівні 18-20 тис. грн на місяць. Це дозволяє ФК ухилятися від сплати податків у повному обсязі, у тому числі і військового збору.

Загалом, ФК "Динамо", за даними Андрія Павловського, завдяки офшорним схемам фінансування, за 5 років клуб міг недоплатити до Пенсійного фонду України понад 440 млн грн.

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