Депутат Суркіс гасить багатотисячні заборгованості по кредитній карті - НАЗК

КИЇВ. 25 березня. УНН. З початку року народний депутат від ОПЗЖ Григорій Суркіс погасив майже 890 тис. грн заборгованості по кредитній карті. Про це свідчать повідомлення про зміни його майнового стану, опубліковані на сайті НАЗК у лютому і березні 2020 року, передає УНН.