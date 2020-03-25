Депутат Суркіс гасить багатотисячні заборгованості по кредитній карті - НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. З початку року народний депутат від ОПЗЖ Григорій Суркіс погасив майже 890 тис. грн заборгованості по кредитній карті. Про це свідчать повідомлення про зміни його майнового стану, опубліковані на сайті НАЗК у лютому і березні 2020 року, передає УНН.
Так, 21 лютого Суркіс погасив заборгованість по кредитній карті обсягом 555 тис. грн, а 2 березня - обсягом 333,2 тис. грн.
В цілому, у березні поточного року Суркіс подав 6 повідомлень про зміну свого фінансового стану. З початку року - 13.
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Зокрема, цього місяця Суркіс отримав відсотки від "Таскомбанку" обсягом майже 1,5 млн грн і заплатив за послуги охорони трохи більше ніж 400 тис. грн.
За обслуговування орендованих приміщень Суркіс віддав 316 тис. грн, і за оренду нерухомого майна - ще 195,7 тис. грн.
Нагадаємо, НБУ оштрафував "А-Банк", що належить родині Суркісів, на 400 тис. нрн у межах перевірки на предмет відмивання доходів.
Також нагадаємо, у НАЗК спростили вимоги до заповнення декларацій. А раніше в Агентстві завили, що за півроку зможуть перевірити всі декларації.