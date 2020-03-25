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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57672 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 67095 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 80800 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 79404 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 102431 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84200 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102432 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105777 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130859 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Депутат Суркис гасит многотысячные задолженности по кредитной карте - НАПК

Депутат Суркис гасит многотысячные задолженности по кредитной карте - НАПК

Киев  •  УНН

 • 18251 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. С начала года народный депутат от ОПЗЖ Григорий Суркис погасил почти 890 тыс. грн задолженности по кредитной карте. Об этом свидетельствуют уведомления об изменениях его имущественного положения, опубликованные на сайте НАПК в феврале и марте 2020 года, передает УНН.

Так, 21 февраля Суркис погасил задолженность по кредитной карте в размере 555 тыс. грн, а 2 марта — в размере 333,2 тыс. грн.

В целом, в марте текущего года Суркис подал 6 уведомлений об изменении своего финансового состояния. С начала года — 13.

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В частности, в этом месяце Суркис получил проценты от “Таскомбанка” в размере почти 1,5 млн грн и заплатил за услуги охраны чуть больше 400 тыс. грн.

За обслуживание арендованных помещений Суркис отдал 316 тыс. грн, и за аренду недвижимого имущества — еще 195,7 тыс. грн.

Напомним, НБУ оштрафовал “А-Банк”, принадлежащий семье Суркисов, на 400 тыс. грн в рамках проверки на предмет отмывания доходов.

Также напомним, в НАПК упростили требования к заполнению деклараций. А ранее в Агентстве завили, что за полгода смогут проверить все декларации. 

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