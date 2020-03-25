Депутат Суркис гасит многотысячные задолженности по кредитной карте - НАПК

КИЕВ. 25 марта. УНН. С начала года народный депутат от ОПЗЖ Григорий Суркис погасил почти 890 тыс. грн задолженности по кредитной карте. Об этом свидетельствуют уведомления об изменениях его имущественного положения, опубликованные на сайте НАПК в феврале и марте 2020 года, передает УНН.