У СБУ назвали статус захоплених українських моряків

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Захоплені російськими військовими під час атаки 25 листопада на українські кораблі у Чорному морі військові ВМС України є військовополеними. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив заступник голови СБУ Олег Фролов, передає кореспондент УНН.

“Вони є військовополоненими, ми знаємо, що з ними відбувається і відслідковуємо подальші дії російської сторони”, — наголосив Фролов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-співробітники СБУ причетні до захоплення українських кораблів у Керченській протоці

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України оприлюднила радіоперехоплення розмов російських льотчиків під час збройної атаки на українські кораблі у Чорному морі 25 листопада і ці розмови доводять навмисність дій військових РФ.

Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені в окуповану Керч. 

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