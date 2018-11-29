У СБУ назвали статус захоплених українських моряків

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Захоплені російськими військовими під час атаки 25 листопада на українські кораблі у Чорному морі військові ВМС України є військовополеними. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив заступник голови СБУ Олег Фролов, передає кореспондент УНН.