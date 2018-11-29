Екс-співробітники СБУ причетні до захоплення українських кораблів у Керченській протоці

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У захопленні українських військових кораблів і взятті у полон їх екіпажів брали участь два зрадника – колишні співробітники СБУ. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив заступник голови СБУ Олег Фролов, передає кореспондент УНН.