Екс-співробітники СБУ причетні до захоплення українських кораблів у Керченській протоці

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У захопленні українських військових кораблів і взятті у полон їх екіпажів брали участь два зрадника – колишні співробітники СБУ. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив заступник голови СБУ Олег Фролов, передає кореспондент УНН.

“Так, у нас є така інформація, що два колишніх співробітники Служби безпеки України виконують завдання з захоплення наших суден”, — сказав Фролов.

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України оприлюднила радіоперехоплення розмов російських льотчиків під час збройної атаки на українські кораблі у Чорному морі 25 листопада і ці розмови доводять навмисність дій військових РФ.

Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Затримані українські кораблі були доставлені в окуповану Керч. 

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