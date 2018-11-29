Экс-сотрудники СБУ причастны к захвату украинских кораблей в Керченском проливе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В захвате украинских военных кораблей и взятии в плен их экипажей участвовали два предателя - бывшие сотрудники СБУ. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель председателя СБУ Олег Фролов, передает корреспондент УНН.
"Да, у нас есть такая информация, что два бывших сотрудника Службы безопасности Украины выполняют задачи по захвату наших судов", - сказал Фролов.
Напомним, сегодня Служба безопасности Украины обнародовала радиоперехват разговоров российских летчиков во время вооруженной атаки на украинские корабли в Черном море 25 ноября и эти разговоры доказывают преднамеренность действий военных РФ.
Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь.