В СБУ назвали статус захваченных украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Захваченные российскими военными во время атаки 25 ноября на украинском корабле в Черном море военные ВМС Украины является военнопленными. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель председателя СБУ Олег Фролов, передает корреспондент УНН.
"Они являются военнопленными, мы знаем, что с ними происходит и отслеживаем дальнейшие действия российской стороны", - отметил Фролов.
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Напомним, сегодня Служба безопасности Украины обнародовала радиоперехват разговоров российских летчиков во время вооруженной атаки на украинские корабли в Черном море 25 ноября и эти разговоры доказывают преднамеренность действий военных РФ.
Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь.