У саратовській області підірвали ще один магістральний нафтопровід

Ексклюзив
07:55 • 27351 перегляди
Ексклюзив
07:10 • 40507 перегляди
Ексклюзив
07:01 • 37114 перегляди
06:31 • 24073 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 22454 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 24502 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 37041 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 50485 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 28677 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 49794 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура9 вересня, 01:55 • 26508 перегляди
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС9 вересня, 02:16 • 23156 перегляди
Шпигунська мережа білорусі викрита в Європі: деталі операції9 вересня, 03:49 • 4528 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 22627 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 15834 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 22780 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 50485 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 42313 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 15947 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 25857 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 25067 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 93967 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 51356 перегляди
У саратовській області підірвали ще один магістральний нафтопровід

Київ • УНН

 • 94 перегляди

У саратовській області рф стався вибух на магістральному нафтопроводі "куйбишев-Лисичанськ", який забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію рф. Це вже третій об'єкт нафтогазової інфраструктури росії, виведений з ладу за добу.

У понеділок, 8 вересня, близько першої ночі за місцевим часом в красноармєйському районі саратовської області рф пролунав потужний вибух на магістральному нафтопроводі. Внаслідок вибуху було виведено з ладу магістральний нафтопровід "куйбишев-Лисичанськ", який забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела.

Деталі

Як повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки, внаслідок вибуху було виведено з ладу магістральний нафтопровід "куйбишев-Лисичанськ", який забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію рф. За інформацією джерела, потужність ураженого обʼєкту - 82 млн. тонн на рік.

Згідно з повідомленнями у місцевих пабліках, вранці після вибухів на місці події спостерігалося накопичення робочих, які намагалися ліквідувати наслідки атаки.

Це вже третій обʼєкт нафтогазової інфраструктури росії, виведений з ладу лише протягом минулої доби. Раніше повідомлялося про вибухи на газогонах і нафтопроводах у пензенській області рф.

Як і в попередніх випадках, дезінформаційні ресурси агресора пояснюють серію вибухів на стратегічній інфраструктурі у саратовській області "плановими навчаннями".

Нагадаємо

8 вересня в результаті серії вибухів в російському місті пенза виведено з ладу дві труби магістрального газогону та дві труби газогону регіонального значення.

Павло Башинський

Війна в УкраїніНовини Світу
Головне управління розвідки Міністерства оборони України