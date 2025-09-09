У саратовській області підірвали ще один магістральний нафтопровід
Київ • УНН
У саратовській області рф стався вибух на магістральному нафтопроводі "куйбишев-Лисичанськ", який забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію рф. Це вже третій об'єкт нафтогазової інфраструктури росії, виведений з ладу за добу.
У понеділок, 8 вересня, близько першої ночі за місцевим часом в красноармєйському районі саратовської області рф пролунав потужний вибух на магістральному нафтопроводі. Внаслідок вибуху було виведено з ладу магістральний нафтопровід "куйбишев-Лисичанськ", який забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела.
Деталі
Як повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки, внаслідок вибуху було виведено з ладу магістральний нафтопровід "куйбишев-Лисичанськ", який забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію рф. За інформацією джерела, потужність ураженого обʼєкту - 82 млн. тонн на рік.
Згідно з повідомленнями у місцевих пабліках, вранці після вибухів на місці події спостерігалося накопичення робочих, які намагалися ліквідувати наслідки атаки.
Це вже третій обʼєкт нафтогазової інфраструктури росії, виведений з ладу лише протягом минулої доби. Раніше повідомлялося про вибухи на газогонах і нафтопроводах у пензенській області рф.
Як і в попередніх випадках, дезінформаційні ресурси агресора пояснюють серію вибухів на стратегічній інфраструктурі у саратовській області "плановими навчаннями".
Нагадаємо
8 вересня в результаті серії вибухів в російському місті пенза виведено з ладу дві труби магістрального газогону та дві труби газогону регіонального значення.