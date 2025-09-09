В саратовской области взорван еще один магистральный нефтепровод

В саратовской области рф произошел взрыв на магистральном нефтепроводе "куйбышев-Лисичанск", который обеспечивал нефтепродуктами оккупационную армию рф. Это уже третий объект нефтегазовой инфраструктуры россии, выведенный из строя за сутки.