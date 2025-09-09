В саратовской области взорван еще один магистральный нефтепровод
Киев • УНН
В саратовской области рф произошел взрыв на магистральном нефтепроводе "куйбышев-Лисичанск", который обеспечивал нефтепродуктами оккупационную армию рф. Это уже третий объект нефтегазовой инфраструктуры россии, выведенный из строя за сутки.
В понедельник, 8 сентября, около часа ночи по местному времени в красноармейском районе саратовской области рф прогремел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе. В результате взрыва был выведен из строя магистральный нефтепровод "куйбышев-Лисичанск", который обеспечивал нефтепродуктами оккупационную армию рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.
Детали
Как сообщают источники в Главном управлении разведки, в результате взрыва был выведен из строя магистральный нефтепровод "куйбышев-Лисичанск", который обеспечивал нефтепродуктами оккупационную армию рф. По информации источника, мощность пораженного объекта - 82 млн. тонн в год.
Согласно сообщениям в местных пабликах, утром после взрывов на месте происшествия наблюдалось скопление рабочих, которые пытались ликвидировать последствия атаки.
Это уже третий объект нефтегазовой инфраструктуры россии, выведенный из строя только за прошедшие сутки. Ранее сообщалось о взрывах на газопроводах и нефтепроводах в пензенской области рф.
Как и в предыдущих случаях, дезинформационные ресурсы агрессора объясняют серию взрывов на стратегической инфраструктуре в саратовской области "плановыми учениями".
Напомним
8 сентября в результате серии взрывов в российском городе пенза выведены из строя две трубы магистрального газопровода и две трубы газопровода регионального значения.