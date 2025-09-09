$41.250.03
Эксклюзив
07:55 • 27442 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
07:10 • 40749 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 37320 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 24189 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 22559 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 24570 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 37105 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 50595 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 28691 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 49815 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
В саратовской области взорван еще один магистральный нефтепровод

Киев • УНН

 • 170 просмотра

В саратовской области рф произошел взрыв на магистральном нефтепроводе "куйбышев-Лисичанск", который обеспечивал нефтепродуктами оккупационную армию рф. Это уже третий объект нефтегазовой инфраструктуры россии, выведенный из строя за сутки.

В саратовской области взорван еще один магистральный нефтепровод

В понедельник, 8 сентября, около часа ночи по местному времени в красноармейском районе саратовской области рф прогремел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе. В результате взрыва был выведен из строя магистральный нефтепровод "куйбышев-Лисичанск", который обеспечивал нефтепродуктами оккупационную армию рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники.

Детали

Как сообщают источники в Главном управлении разведки, в результате взрыва был выведен из строя магистральный нефтепровод "куйбышев-Лисичанск", который обеспечивал нефтепродуктами оккупационную армию рф. По информации источника, мощность пораженного объекта - 82 млн. тонн в год.

Согласно сообщениям в местных пабликах, утром после взрывов на месте происшествия наблюдалось скопление рабочих, которые пытались ликвидировать последствия атаки.

Это уже третий объект нефтегазовой инфраструктуры россии, выведенный из строя только за прошедшие сутки. Ранее сообщалось о взрывах на газопроводах и нефтепроводах в пензенской области рф.

Как и в предыдущих случаях, дезинформационные ресурсы агрессора объясняют серию взрывов на стратегической инфраструктуре в саратовской области "плановыми учениями".

Напомним

8 сентября в результате серии взрывов в российском городе пенза выведены из строя две трубы магистрального газопровода и две трубы газопровода регионального значения.

Павел Башинский

Война в УкраинеНовости Мира
Главное управление разведки Украины