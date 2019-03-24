У Румунії стався скандал через рішення перенести посольство в Ізраїлі до Єрусалиму

КИЇВ. 24 березня. УНН. У Румунії виникли серйозні суперечки між президентом Клаусом Йоханнісом і прем'єр-міністром Віорікою Денчіле через заяву прем'єра перенести посольство Румунії в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку прем’єр-міністра Румунії у Twitter.