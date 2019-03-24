У Румунії стався скандал через рішення перенести посольство в Ізраїлі до Єрусалиму
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Румунії виникли серйозні суперечки між президентом Клаусом Йоханнісом і прем'єр-міністром Віорікою Денчіле через заяву прем'єра перенести посольство Румунії в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку прем’єр-міністра Румунії у Twitter.
"Мені приємно оголосити сьогодні, перед цією аудиторією AIPAC... Я, як прем'єр-міністр Румунії, і уряд, яким я керую, перенесемо наше посольство в Єрусалим, столицю держави Ізраїль", заявила прем’єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле 24 березня під час виступу на щорічній конференції американського проізраїльського лобі (AIPAC), яка проходить у Вашингтоні (США).
Президент Румунії Клаус Йоханніс жорстко відреагував на цю заяву. "Остаточне рішення про перенесення посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму належить мені. Прем'єр-міністр показує повне невігластво щодо закордонних справ", заявив він кореспонденту AFP Йонуту Йордаческу.
За інформацією кореспондента, уряд навіть не повідомляв президента про рішення перенести посольство Румунії в Ізраїлі до Єрусалима.
"Здається, консенсусу, висловленого прем'єр-міністром Денчіле, не існує, оскільки офіційні джерела повідомили мені, що аналіз щодо перенесення посольства з Тель-Авіву в Єрусалим навіть не було направлено румунському президентові", написав у себе в Twitter Йордаческу.
Ще в квітні 2018 року президент Румунії Клаус Йоханніс вимагав відставки прем'єр-міністра Віорики Денчіле.
"Пані Денчіле не в змозі виконувати обов'язки прем'єр-міністра і, таким чином, перетворює уряд в уразливе місце Румунії", - заявив тоді він.
Нагадаємо, у грудні 2017 року президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду США почати підготовку до перенесення туди посольства США.
Перенесення посольства США в Єрусалим з Тель-Авіва, що сталося 14 травня 2018 року, викликало позитивне сприйняття з боку Ізраїлю, але розлютило палестинців і засмутило арабський світ і західних союзників.
Ізраїль вважає весь Єрусалим своєю столицею, включаючи східний сектор, який він анексував після війни на Близькому Сході 1967 року, і хоче, щоб всі посольства базувалися там, пише Reuters. Міжнародне співтовариство вважає, що питання статусу Єрусалима має бути вирішене шляхом переговорів.