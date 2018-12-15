Австралія визнала Єрусалим столицею Ізраїлю, посольство поки не переносить

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Австралія офіційно визнала Єрусалим столицею Ізраїлю, внісши зміни в близькосхідну політику, яка продолажась десятиліттями, але відразу не буде переносити туди своє посольство. Про це заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон в суботу, передає УНН з посиланням на Reuters.