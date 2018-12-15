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Австралія визнала Єрусалим столицею Ізраїлю, посольство поки не переносить

Київ • УНН

 • 7184 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Австралія офіційно визнала Єрусалим столицею Ізраїлю, внісши зміни в близькосхідну політику, яка продолажась десятиліттями, але відразу не буде переносити туди своє посольство. Про це заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон в суботу, передає УНН з посиланням на Reuters.

Австралія визнала Єрусалим столицею Ізраїлю, посольство поки не переносить

"Австралія тепер визнає, що Західний Єрусалим, де розташований кнесет і багато з урядових установ, є столицею Ізраїлю", - сказав Моррісон.

"Ми з нетерпінням очікуємо переїзду нашого посольства в Західний Єрусалим, коли це буде практично можливо", - сказав він.

У жовтні Моррісон заявив, що відкритий у питанні перенесення посольства Австралії з Тель-Авіва. Рішення президента США Дональда Трампа перенести посольство США в Єрусалим з Тель-Авіва в травні викликало позитивне сприйняття з боку Ізраїлю, але розлютило палестинців і засмутило арабський світ і західних союзників.

Ізраїль, як зазначає видання, вважає весь Єрусалим своєю столицею, включаючи східний сектор, який він анексував після війни на Близькому Сході 1967 року, і хоче, щоб всі посольства базувалися там. Міжнародне співтовариство вважає, що питання статусу Єрусалима має бути вирішене шляхом переговорів.

Моррісон сказав, що Австралія не переноситиме своє посольство в Західний Єрусалим, поки не буде визначено остаточний статус міста, але сказав, що там будуть відкриті торгові і оборонні відділення.

Він підтвердив, що Австралія підтримує рішення про дві держави з палестинською столицею в Східному Єрусалимі.

Глава палестинської делегації в Австралії Іззат Салах Абдулхаді заявив, що схвалення питання двох столиць свідчить про справжню прихильність рішенням про дві держави, але заявив, що Ізраїль як і раніше буде вважати Єрусалим своєю "вічною і неподільною столицею".

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