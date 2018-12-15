Австралия признала Иерусалим столицей Израиля, посольство пока не переносит

"Австралия теперь признает, что Западный Иерусалим, где находится кнессет и многие из правительственных учреждений, является столицей Израиля", - сказал Моррисон.

"Мы с нетерпением ожидаем переезда нашего посольства в Западный Иерусалим, когда это будет практически возможно", - сказал он.

В октябре Моррисон заявил, что открыт в вопросе перенесения посольства Австралии из Тель-Авива. Решение президента США Дональда Трампа перенести посольство США в Иерусалим из Тель-Авива в мае вызвало позитивное восприятие со стороны Израиля, но привело в ярость палестинцев и огорчило арабский мир и западных союзников.

Израиль, как отмечает издание, считает весь Иерусалим своей столицей, включая восточный сектор, который он аннексировал после войны на Ближнем Востоке 1967 года, и хочет, чтобы все посольства базировались там. Международное сообщество считает, что вопрос статуса Иерусалима должен быть решен путем переговоров.

Моррисон сказал, что Австралия не будет переносить свое посольство в Западный Иерусалим, пока не будет определен окончательный статус города, но сказал, что там будут открыты торговые и оборонные отделения.

Он подтвердил, что Австралия поддерживает решение о двух государствах с палестинской столицей в Восточном Иерусалиме.

Глава палестинской делегации в Австралии Иззат Салах Абдулхади заявил, что одобрение двух столиц свидетельствует о подлинной приверженности решению о двух государствах, но заявил, что Израиль по-прежнему будет считать Иерусалим своей "вечной и неделимой столицей".