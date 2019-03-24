В Румынии произошел скандал из-за решения перенести посольство в Израиле в Иерусалим

"Мне приятно объявить сегодня перед этой аудиторией AIPAC ... Я, как премьер-министр Румынии, и правительство, которым я руковожу, перенесем наше посольство в Иерусалим, столицу государства Израиль", заявила премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ 24 марта во время выступления на ежегодной конференции американского произраильского лобби (AIPAC), которая проходит в Вашингтоне (США).

Президент Румынии Клаус Йоханис жестко отреагировал на это заявление. "Окончательное решение о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим принадлежит мне. Премьер-министр показывает полное невежество относительно иностранных дел", заявил он корреспонденту AFP Йонуту Йордаческу.

По информации корреспондента, правительство даже не уведомляло президента о решении перенести посольство Румынии в Израиле в Иерусалим.

"Кажется, консенсуса, высказанного премьер-министром Дэнчилэ, не существует, поскольку официальные источники сообщили мне, что анализ о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим даже не было направлено румынскому президенту", написал у себя в Twitter Йордаческу.

Еще в апреле 2018 года президент Румынии Клаус Йоханнис требовал отставки премьер-министра Виорики Дэнчилэ.

"Госпожа Дэнчилэ не в состоянии выполнять обязанности премьер-министра и, таким образом, превращает правительство в уязвимое место Румынии", - заявил тогда он.

Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству США начать подготовку к переносу туда посольства США.

Перенос посольства США в Иерусалим из Тель-Авива, что произошло 14 мая 2018 года, вызвало позитивное восприятие со стороны Израиля, но разозлило палестинцев и огорчило арабский мир и западных союзников.

Израиль считает весь Иерусалим своей столицей, включая восточный сектор, который он аннексировал после войны на Ближнем Востоке в 1967 году, и хочет, чтобы все посольства базировались там, пишет Reuters. Международное сообщество считает, что вопрос статуса Иерусалима должен быть решен путем переговоров.