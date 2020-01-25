У РПЦ вирішили пояснити, чому православні храми прикрашені золотом, а архієреї носять багаті облачення
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Церква “творить культурну спадщину сьогодення і майбутнього, а релігійними пам’ятками архітектури будуть захоплюватися нові покоління”. Про це заявив в суботу голова Синодального Відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату, ректор Загальноцерковної аспірантури та докторантури імені святих рівноапостольних Кирила та Мефодія (ОЦАД) митрополит Волоколамський Іларіон (Алфєєв), відповідаючи на питання, чому православні храми прикрашені золотом, а архієреї носять багаті облачення, передає УНН з посиланням на федеральне телебачення Росії.
“Якщо музеї займаються тим, що зберігають культурну спадщину минулого, то церква займається не тільки цим, а ще й тим, що творить культурну спадщину сьогодення і майбутнього. Ті храми, які будуються сьогодні, — багато з них згодом будуть визнані пам’ятками архітектури, і ними будуть захоплюватися так само, як ми захоплюємося сьогодні древніми храмами. І навіть облачення, які сьогодні носять архієреї, коли-небудь будуть виставлені в музеях, як зараз в „Алмазному фонді“ виставлена ціла колекція православних архієрейських шат”, — сказав він в інтерв’ю на телеканалі “Росія-24”.
Митрополит Іларіон зазначив, що храми часто є головним місцем тяжіння для туристів. “Коли ви приїжджаєте в Рим — ви куди йдете? Ви йдете дивитися собор Святого Петра, а коли ви приїжджаєте в Париж, ви йдете дивитися Нотр-Дам. А коли люди приїжджають в Москву — вони йдуть дивитися собор Василя Блаженного на Красній площі, Соборну площа Кремля і храм Христа Спасителя. І вони захоплюються не тільки зовнішньою архітектурою цих храмів, але також і їх внутрішнім оздобленням. Церква протягом століть трудилася і трудиться над створенням того, що сприймається і є культурною цінністю цілого народу”, — вважають в РПЦ.
Як писав УНН, Патріарх Кирило дозволив частину богослужінь РПЦ російською мовою.