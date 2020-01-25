У РПЦ вирішили пояснити, чому православні храми прикрашені золотом, а архієреї носять багаті облачення

“Якщо музеї займаються тим, що зберігають культурну спадщину минулого, то церква займається не тільки цим, а ще й тим, що творить культурну спадщину сьогодення і майбутнього. Ті храми, які будуються сьогодні, — багато з них згодом будуть визнані пам’ятками архітектури, і ними будуть захоплюватися так само, як ми захоплюємося сьогодні древніми храмами. І навіть облачення, які сьогодні носять архієреї, коли-небудь будуть виставлені в музеях, як зараз в „Алмазному фонді“ виставлена ціла колекція православних архієрейських шат”, — сказав він в інтерв’ю на телеканалі “Росія-24”.

Митрополит Іларіон зазначив, що храми часто є головним місцем тяжіння для туристів. “Коли ви приїжджаєте в Рим — ви куди йдете? Ви йдете дивитися собор Святого Петра, а коли ви приїжджаєте в Париж, ви йдете дивитися Нотр-Дам. А коли люди приїжджають в Москву — вони йдуть дивитися собор Василя Блаженного на Красній площі, Соборну площа Кремля і храм Христа Спасителя. І вони захоплюються не тільки зовнішньою архітектурою цих храмів, але також і їх внутрішнім оздобленням. Церква протягом століть трудилася і трудиться над створенням того, що сприймається і є культурною цінністю цілого народу”, — вважають в РПЦ.

Як писав УНН, Патріарх Кирило дозволив частину богослужінь РПЦ російською мовою.