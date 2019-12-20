Патріарх Кирило дозволив частину богослужінь РПЦ російською мовою
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Глава Російської православної церкви вважає, що частину богослужінь можна перевести з церковнослов’янської на сучасну російську мову, “зрозумілу людям”, пише УНН з посиланням на російську редакцію BBC та агентство ТАСС.
Найбільш складні для розуміння тексти, а також чотири Євангелія, які за статутом читаються цілком в тиждень перед Великоднем і навіть протягом всього Великого посту, можуть звучати російською мовою, заявив патріарх Кирило на єпархіальних зборах Москви.
“При цьому настоятелям слід прислухатися до своїх парафій: десь введення згаданих практик буде сприйнято з вдячністю, а десь може викликати неприйняття, обумовлене іншою багаторічною звичкою”, — наводить федеральне агентство ТАСС слова Кирила.
“Головна мета священика не в тому, щоб реалізувати щось, що видається йому теоретично правильним, але в тому, щоб допомогти парафіянам примножити в собі любов до богослужіння”, — сказав глава РПЦ.
Як передавав УНН, засідання Священного синоду Російської православної церкви відбудеться на наступному тижні. Як заявив в п’ятницю Патріарх Московський і всієї Русі Кирило, однією з тем стане прийняття рішення про подальші взаємини з Александрійським патріархатом, який визнав Православну церкву України (ПЦУ).