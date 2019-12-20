РПЦ на синоді прийме рішення щодо Александрійської церкви, через визнання ПЦУ

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Засідання Священного синоду Російської православної церкви відбудеться на наступному тижні. Як заявив в п’ятницю Патріарх Московський і всієї Русі Кирило, однією з тем стане прийняття рішення про подальші взаємини з Александрійським патріархатом, який визнав Православну церкву України (ПЦУ), пише УНН з посиланням на доповідь Кирила на Єпархіальному зібранні Москви.