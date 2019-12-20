РПЦ на синоді прийме рішення щодо Александрійської церкви, через визнання ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Засідання Священного синоду Російської православної церкви відбудеться на наступному тижні. Як заявив в п’ятницю Патріарх Московський і всієї Русі Кирило, однією з тем стане прийняття рішення про подальші взаємини з Александрійським патріархатом, який визнав Православну церкву України (ПЦУ), пише УНН з посиланням на доповідь Кирила на Єпархіальному зібранні Москви.
“Багато хто говорить про тиск ззовні, який чинився на Александрійського патріарха, що, звичайно, ніяк не може виправдати його вчинку. Нашому Священному синоду, засідання якого відбудеться на наступному тижні, належить зробити висновки з цього приводу”, — сказав предстоятель Російської православної церкви в ході засідання Єпархіальних зборів міста Москви.
Він зазначив, що Александрійський патріарх Феодор “почав антиканонічні поминання розкольницького глави, незважаючи на те, що раніше багато разів висловлював свою підтримку канонічній (як вважають у РФ — ред.) Українській православній церкві і її предстоятелю Блаженнішому митрополиту Київському і всієї України Онуфрію”.
Варто нагадати, що головний Секретаріат Патріархії Александрії і всієї Африки поширив офіційне повідомлення про визнання автокефалії Православної церкви України.
Також, у листопаді сайт Паломницького центру Московського патріархату опублікував перелік з шести єпархій Елладської православної церкви (ЕПЦ), паломництво в які не благословляється згідно з рішенням Священного синоду Російської православної церкви (РПЦ), через визнання нею автокефалії ПЦУ.