У російських школах дітей масово вчать керувати дронами - британська розвідка

Ексклюзив
11:22 • 12050 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 13249 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 25170 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
08:14 • 99477 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 39957 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 40069 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 39461 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 164924 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 140882 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 123819 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
08:52 • 19989 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 12041 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 25150 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto08:14 • 99420 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 164892 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Скотт Бессент
Ігор Гарбарук
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Європа
Харків
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Гривня
Fox News
Нафта

У російських школах дітей масово вчать керувати дронами - британська розвідка

Київ • УНН

 • 1732 перегляди

Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що у понад 500 школах та 30 коледжах росії дітей навчають експлуатації та технічних основ безпілотних літальних апаратів. Ця ініціатива є частиною плану рф підготувати мільйон спеціалістів з управління БпЛА до 2030 року.

У російських школах дітей масово вчать керувати дронами - британська розвідка

У понад 500 школах росії дітей та підлітків вчать експлуатації та технічних основ безпілотних літальних апаратів. Окрім того, подібні навчання проходять у 30 коледжах з центрами практичної підготовки, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у новому звіті на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

"Згідно з відкритими джерелами, російських дітей та молодь навчають та тренують щодо експлуатації та технічних основ безпілотних авіаційних систем (БпЛА) у понад 500 школах росії, а також у 30 коледжах з центрами практичної підготовки", - ідеться у звіті.

У британському Міноборони повідомили, що понад 2500 вчителів пройшли навчання для викладання в цій галузі. Ці дії, як вказується, є частиною заявленого у травні 2024 року наміру міністра освіти і науки росії валерія фалькова підготувати один мільйон спеціалістів з управління БпЛА до 2030 року.

"12 червня 2025 року російський президент путін також, як повідомляється, заявив, що наразі триває розробка та розгортання окремого підрозділу спеціалізованих сил безпілотних авіаційних систем у складі збройних сил росії", - сказано у звіті.

"Навчання та інструктаж російських дітей та молоді щодо використання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) є помітним кроком у дуже ймовірній продовженні мілітаризації російської освіти, яка посилилася з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році", - зазначили у МО Британії.

"Разом із заявленою заявою путіна це також підкреслює постійно зростаючу важливість БпЛА в російсько-українському конфлікті, а також майже певний намір росії значно збільшити як свою майстерність у використанні БпЛА, так і обсяг і масштаб своїх можливостей у довгостроковій перспективі", - повідомили в міністерстві оборони Британії.

Доповнення

Як повідомлялося, пропагандистський проєкт кремля "розмови про важливе" з 1 вересня поширюється на дитячі садки, уроки виправдовують "сво" та глорифікують російських військових.

Павло Зінченко

