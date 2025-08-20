У російських школах дітей масово вчать керувати дронами - британська розвідка

У понад 500 школах росії дітей та підлітків вчать експлуатації та технічних основ безпілотних літальних апаратів. Окрім того, подібні навчання проходять у 30 коледжах з центрами практичної підготовки, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у новому звіті на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

"Згідно з відкритими джерелами, російських дітей та молодь навчають та тренують щодо експлуатації та технічних основ безпілотних авіаційних систем (БпЛА) у понад 500 школах росії, а також у 30 коледжах з центрами практичної підготовки", - ідеться у звіті.

У британському Міноборони повідомили, що понад 2500 вчителів пройшли навчання для викладання в цій галузі. Ці дії, як вказується, є частиною заявленого у травні 2024 року наміру міністра освіти і науки росії валерія фалькова підготувати один мільйон спеціалістів з управління БпЛА до 2030 року.

"12 червня 2025 року російський президент путін також, як повідомляється, заявив, що наразі триває розробка та розгортання окремого підрозділу спеціалізованих сил безпілотних авіаційних систем у складі збройних сил росії", - сказано у звіті.

"Навчання та інструктаж російських дітей та молоді щодо використання безпілотних літальних апаратів (БпЛА) є помітним кроком у дуже ймовірній продовженні мілітаризації російської освіти, яка посилилася з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році", - зазначили у МО Британії.

"Разом із заявленою заявою путіна це також підкреслює постійно зростаючу важливість БпЛА в російсько-українському конфлікті, а також майже певний намір росії значно збільшити як свою майстерність у використанні БпЛА, так і обсяг і масштаб своїх можливостей у довгостроковій перспективі", - повідомили в міністерстві оборони Британії.

Доповнення

Як повідомлялося, пропагандистський проєкт кремля "розмови про важливе" з 1 вересня поширюється на дитячі садки, уроки виправдовують "сво" та глорифікують російських військових.