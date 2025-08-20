$41.360.10
Эксклюзив
11:22 • 10310 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 11853 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 22620 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
08:14 • 92111 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 37524 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 38105 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 37717 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 161097 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 138594 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 122096 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
В российских школах детей массово учат управлять дронами - британская разведка

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

Министерство обороны Великобритании сообщает, что в более чем 500 школах и 30 колледжах россии детей обучают эксплуатации и техническим основам беспилотных летательных аппаратов. Эта инициатива является частью плана рф подготовить миллион специалистов по управлению БПЛА к 2030 году.

В российских школах детей массово учат управлять дронами - британская разведка

В более чем 500 школах россии детей и подростков обучают эксплуатации и техническим основам беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, подобные обучения проходят в 30 колледжах с центрами практической подготовки, сообщает Министерство обороны Великобритании в новом отчете на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

"Согласно открытым источникам, российских детей и молодежь обучают и тренируют по эксплуатации и техническим основам беспилотных авиационных систем (БпЛА) в более чем 500 школах россии, а также в 30 колледжах с центрами практической подготовки", - говорится в отчете.

В британском Минобороны сообщили, что более 2500 учителей прошли обучение для преподавания в этой области. Эти действия, как указывается, являются частью заявленного в мае 2024 года намерения министра образования и науки россии валерия фалькова подготовить один миллион специалистов по управлению БпЛА к 2030 году.

"12 июня 2025 года российский президент путин также, как сообщается, заявил, что в настоящее время идет разработка и развертывание отдельного подразделения специализированных сил беспилотных авиационных систем в составе вооруженных сил россии", - сказано в отчете.

"Обучение и инструктаж российских детей и молодежи по использованию беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) является заметным шагом в очень вероятном продолжении милитаризации российского образования, которая усилилась с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году", - отметили в МО Британии.

"Вместе с заявленным заявлением путина это также подчеркивает постоянно растущую важность БпЛА в российско-украинском конфликте, а также почти определенное намерение россии значительно увеличить как свое мастерство в использовании БпЛА, так и объем и масштаб своих возможностей в долгосрочной перспективе", - сообщили в министерстве обороны Британии.

Дополнение

Как сообщалось, пропагандистский проект кремля "разговоры о важном" с 1 сентября распространяется на детские сады, уроки оправдывают "сво" и глорифицируют российских военных.

Павел Зинченко

Новости Мира
Владимир Путин
Образование
X Corp.
Ребенок
Министерство обороны (Великобритания)
Украина
Беспилотный летательный аппарат