В более чем 500 школах россии детей и подростков обучают эксплуатации и техническим основам беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, подобные обучения проходят в 30 колледжах с центрами практической подготовки, сообщает Министерство обороны Великобритании в новом отчете на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

"Согласно открытым источникам, российских детей и молодежь обучают и тренируют по эксплуатации и техническим основам беспилотных авиационных систем (БпЛА) в более чем 500 школах россии, а также в 30 колледжах с центрами практической подготовки", - говорится в отчете.

В британском Минобороны сообщили, что более 2500 учителей прошли обучение для преподавания в этой области. Эти действия, как указывается, являются частью заявленного в мае 2024 года намерения министра образования и науки россии валерия фалькова подготовить один миллион специалистов по управлению БпЛА к 2030 году.

"12 июня 2025 года российский президент путин также, как сообщается, заявил, что в настоящее время идет разработка и развертывание отдельного подразделения специализированных сил беспилотных авиационных систем в составе вооруженных сил россии", - сказано в отчете.

"Обучение и инструктаж российских детей и молодежи по использованию беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) является заметным шагом в очень вероятном продолжении милитаризации российского образования, которая усилилась с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году", - отметили в МО Британии.

"Вместе с заявленным заявлением путина это также подчеркивает постоянно растущую важность БпЛА в российско-украинском конфликте, а также почти определенное намерение россии значительно увеличить как свое мастерство в использовании БпЛА, так и объем и масштаб своих возможностей в долгосрочной перспективе", - сообщили в министерстве обороны Британии.

Дополнение

Как сообщалось, пропагандистский проект кремля "разговоры о важном" с 1 сентября распространяется на детские сады, уроки оправдывают "сво" и глорифицируют российских военных.