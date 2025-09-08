У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та поранені
Київ • УНН
Поблизу російського хабаровська біля військової частини 6912 сталися вибухи. Внаслідок інциденту є загиблі та поранені серед особового складу.
У понеділок, 8 вересня, поблизу російського хабаровська стався вибух біля військової частини 6912, військовослужбовці якої брали безпосередню участь у здійсненні агресії проти України. Про це пише УНН з посиланням на джерела.
Деталі
Як повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки, на парковці поблизу військової частини спрацювало два вибухових пристрої. Вибухи трапилися близько 9-ої ранку - саме в той момент, коли російські армійці прибували на службу. Внаслідок вибухів є загиблі та поранені серед особового складу ворожого війська.
Після вибухів в районі військової частини спецслужби росії заблокували мобільний інтернет та змінили рух громадського транспорту, аби місцеві мешканці не дізналися правди про надзвичайну подію.
Військова частина 6912 - 748-й окремий батальйон оперативного призначення росгвардії, м. хабаровськ, який брав участь у повномасштабній агресії проти України згідно з документальними підтвердженням та інформацією у відкритих джерелах. Зокрема, повідомлялося про втрати батальйону у боях під Києвом (м. Буча, м. Ірпінь) на початку 2022 року.
Нагадаємо
У столиці держави-агресорки по-своєму "святкують" День воєнної розвідки України, яка сьогодні відзначає свою 33-ту річницю.