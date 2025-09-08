У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та поранені

$41.220.13
48.160.03
ukenru
12:30 • 364 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 1418 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 2104 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
09:57 • 10064 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 15762 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 20894 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 25943 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 39751 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 61400 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 75599 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
64%
754мм
Популярнi новини
Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони змінило порядок виплат родинам загиблих військових8 вересня, 04:35 • 8250 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 28021 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 26798 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 30262 перегляди
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у СШАVideo09:27 • 15293 перегляди
Публікації
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 30431 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 26940 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 28165 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 126411 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 107968 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Сі Цзіньпін
Олена Зеленська
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Одеса
Реклама
УНН Lite
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 30431 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 27625 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 32470 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 64289 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 121651 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Facebook
YouTube
Instagram
Financial Times

У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Поблизу російського хабаровська біля військової частини 6912 сталися вибухи. Внаслідок інциденту є загиблі та поранені серед особового складу.

У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та поранені

У понеділок, 8 вересня, поблизу російського хабаровська стався вибух біля військової частини 6912, військовослужбовці якої брали безпосередню участь у здійсненні агресії проти України. Про це пише УНН з посиланням на джерела.

Деталі

Як повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки, на парковці поблизу військової частини спрацювало два вибухових пристрої. Вибухи трапилися близько 9-ої ранку - саме в той момент, коли російські армійці прибували на службу. Внаслідок вибухів є загиблі та поранені серед особового складу ворожого війська.

Після вибухів в районі військової частини спецслужби росії заблокували мобільний інтернет та змінили рух громадського транспорту, аби місцеві мешканці не дізналися правди про надзвичайну подію.

Військова частина 6912 - 748-й окремий батальйон оперативного призначення росгвардії, м. хабаровськ, який брав участь у повномасштабній агресії проти України згідно з документальними підтвердженням та інформацією у відкритих джерелах. Зокрема, повідомлялося про втрати батальйону у боях під Києвом (м. Буча, м. Ірпінь) на початку 2022 року.

Нагадаємо

У столиці держави-агресорки по-своєму "святкують" День воєнної розвідки України, яка сьогодні відзначає свою 33-ту річницю.

Павло Башинський

Війна в УкраїніНовини Світу
Фейкові новини
Україна
Київ