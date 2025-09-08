В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
Вблизи российского Хабаровска возле воинской части 6912 произошли взрывы. В результате инцидента есть погибшие и раненые среди личного состава.
В понедельник, 8 сентября, вблизи российского Хабаровска произошел взрыв возле воинской части 6912, военнослужащие которой принимали непосредственное участие в осуществлении агрессии против Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.
Детали
Как сообщают источники в Главном управлении разведки, на парковке вблизи воинской части сработало два взрывных устройства. Взрывы произошли около 9 утра - именно в тот момент, когда российские армейцы прибывали на службу. В результате взрывов есть погибшие и раненые среди личного состава вражеского войска.
После взрывов в районе воинской части спецслужбы россии заблокировали мобильный интернет и изменили движение общественного транспорта, чтобы местные жители не узнали правды о чрезвычайном происшествии.
Воинская часть 6912 - 748-й отдельный батальон оперативного назначения Росгвардии, г. Хабаровск, который принимал участие в полномасштабной агрессии против Украины согласно документальным подтверждениям и информации в открытых источниках. В частности, сообщалось о потерях батальона в боях под Киевом (г. Буча, г. Ирпень) в начале 2022 года.
Напомним
В столице государства-агрессора по-своему "празднуют" День военной разведки Украины, которая сегодня отмечает свою 33-ю годовщину.