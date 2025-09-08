$41.220.13
48.160.03
ukenru
12:50 • 338 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 7106 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 6642 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 6254 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
09:57 • 12075 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 17367 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 21766 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 26581 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 40039 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 61658 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Фейковые новости
9К720 Искандер

В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 7422 просмотра

Вблизи российского Хабаровска возле воинской части 6912 произошли взрывы. В результате инцидента есть погибшие и раненые среди личного состава.

В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненые

В понедельник, 8 сентября, вблизи российского Хабаровска произошел взрыв возле воинской части 6912, военнослужащие которой принимали непосредственное участие в осуществлении агрессии против Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.

Детали

Как сообщают источники в Главном управлении разведки, на парковке вблизи воинской части сработало два взрывных устройства. Взрывы произошли около 9 утра - именно в тот момент, когда российские армейцы прибывали на службу. В результате взрывов есть погибшие и раненые среди личного состава вражеского войска.

После взрывов в районе воинской части спецслужбы россии заблокировали мобильный интернет и изменили движение общественного транспорта, чтобы местные жители не узнали правды о чрезвычайном происшествии.

Воинская часть 6912 - 748-й отдельный батальон оперативного назначения Росгвардии, г. Хабаровск, который принимал участие в полномасштабной агрессии против Украины согласно документальным подтверждениям и информации в открытых источниках. В частности, сообщалось о потерях батальона в боях под Киевом (г. Буча, г. Ирпень) в начале 2022 года.

Напомним

В столице государства-агрессора по-своему "празднуют" День военной разведки Украины, которая сегодня отмечает свою 33-ю годовщину.

Павел Башинский

Война в УкраинеНовости Мира
Фейковые новости
Украина
Киев