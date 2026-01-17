У Рівному жінка перекинула портрети полеглих Героїв на центральній площі: відкрито провадження
Київ • УНН
Поліція Рівного розслідує інцидент, де 41-річна рівнянка, перебуваючи напідпитку, перекинула портрети загиблих Героїв. Жінка пояснила, що портрети її дратують, але вибачилася перед родинами загиблих.
У Рівному 41-річна жінка перекинула портрети загиблих Героїв на Майдані Незалежності - центральній площі міста, поліцейські знайшли жінку, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ГУНП у Рівненській області у суботу, пише УНН.
Деталі
До поліції учора, 16 січня, близько 23 години надійшло повідомлення, що на Майдані Незалежності невідома жінка поводиться неадекватно та перекидає портрети полеглих у війні захисників.
Жінку за наданим описом патрульні розшукали на сусідній вулиці. "Зловмисницею виявилась 41-річна жителька Рівного. Вона перебувала у стані алкогольного сп’яніння: прилад драгер показав 0,91 проміле", - зазначили у поліції.
"Жінка пояснила, що портрети її дратують, оскільки нагадують про війну. Про скоєне не шкодує, проте вибачається перед родинами загиблих", - повідомили у поліції.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 296 КК України (хуліганство). Вирішується питання про повідомлення фігурантці про підозру.
Порушницю за перебування в громадському місці напідпитку також притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 178 КУпАП.
"Поліцейські звертаються до громадян: поважайте пам’ять тих, хто віддав своє життя заради миру", - наголосили у поліції.
Усі 13 конструкцій, як зазначається, відновлено.
