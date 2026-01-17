У Рівному жінка перекинула портрети полеглих Героїв на центральній площі: відкрито провадження

У Рівному 41-річна жінка перекинула портрети загиблих Героїв на Майдані Незалежності - центральній площі міста, поліцейські знайшли жінку, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ГУНП у Рівненській області у суботу, пише УНН.

Деталі

До поліції учора, 16 січня, близько 23 години надійшло повідомлення, що на Майдані Незалежності невідома жінка поводиться неадекватно та перекидає портрети полеглих у війні захисників.

Жінку за наданим описом патрульні розшукали на сусідній вулиці. "Зловмисницею виявилась 41-річна жителька Рівного. Вона перебувала у стані алкогольного сп’яніння: прилад драгер показав 0,91 проміле", - зазначили у поліції.

"Жінка пояснила, що портрети її дратують, оскільки нагадують про війну. Про скоєне не шкодує, проте вибачається перед родинами загиблих", - повідомили у поліції.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 296 КК України (хуліганство). Вирішується питання про повідомлення фігурантці про підозру.

Порушницю за перебування в громадському місці напідпитку також притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 178 КУпАП.

"Поліцейські звертаються до громадян: поважайте пам’ять тих, хто віддав своє життя заради миру", - наголосили у поліції.

Усі 13 конструкцій, як зазначається, відновлено.

У Вінниці знову викрали речі з могили наймолодшого захисника "Азовсталі" "Грінки": відкрито провадження