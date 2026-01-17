В Ровно женщина опрокинула портреты павших Героев на центральной площади: открыто производство
Киев • УНН
Полиция Ровно расследует инцидент, где 41-летняя ровенчанка, находясь в нетрезвом состоянии, опрокинула портреты погибших Героев. Женщина объяснила, что портреты ее раздражают, но извинилась перед семьями погибших.
В Ровно 41-летняя женщина опрокинула портреты погибших Героев на Майдане Независимости - центральной площади города, полицейские нашли женщину, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в Ровенской области в субботу, пишет УНН.
Подробности
В полицию вчера, 16 января, около 23 часов поступило сообщение, что на Майдане Независимости неизвестная женщина ведет себя неадекватно и опрокидывает портреты павших в войне защитников.
Женщину по предоставленному описанию патрульные разыскали на соседней улице. "Злоумышленницей оказалась 41-летняя жительница Ровно. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения: прибор драгер показал 0,91 промилле", - отметили в полиции.
"Женщина объяснила, что портреты ее раздражают, поскольку напоминают о войне. О содеянном не жалеет, однако извиняется перед семьями погибших", - сообщили в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Решается вопрос о сообщении фигурантке о подозрении.
Нарушительницу за нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии также привлекли к административной ответственности по ст. 178 КУоАП.
"Полицейские обращаются к гражданам: уважайте память тех, кто отдал свою жизнь ради мира", - подчеркнули в полиции.
Все 13 конструкций, как отмечается, восстановлены.
