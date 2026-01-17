В Ровно женщина опрокинула портреты павших Героев на центральной площади: открыто производство

$43.180.08
50.320.20
ukenru
09:19 • 3922 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 14963 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 26668 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 26769 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 35959 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 25587 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 40379 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 34476 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28870 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 26579 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 9122 просмотра
Цены на золото падают на фоне фиксации прибыли и деэскалации в Иране17 января, 04:30 • 10882 просмотра
Мариуполь погрузился во тьму: удар по подстанции вызвал массовый блэкаут06:41 • 9104 просмотра
Маск требует от OpenAI и Microsoft до 134 миллиардов долларов компенсации06:59 • 6970 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo07:26 • 5658 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой08:55 • 5368 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 17:23 • 35955 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 21942 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 53544 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 84327 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo07:26 • 5838 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 9302 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 11184 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 11205 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 22941 просмотра
В Ровно женщина опрокинула портреты павших Героев на центральной площади: открыто производство

Киев • УНН

 • 1096 просмотра

Полиция Ровно расследует инцидент, где 41-летняя ровенчанка, находясь в нетрезвом состоянии, опрокинула портреты погибших Героев. Женщина объяснила, что портреты ее раздражают, но извинилась перед семьями погибших.

В Ровно женщина опрокинула портреты павших Героев на центральной площади: открыто производство

В Ровно 41-летняя женщина опрокинула портреты погибших Героев на Майдане Независимости - центральной площади города, полицейские нашли женщину, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в Ровенской области в субботу, пишет УНН.

Подробности

В полицию вчера, 16 января, около 23 часов поступило сообщение, что на Майдане Независимости неизвестная женщина ведет себя неадекватно и опрокидывает портреты павших в войне защитников.

Женщину по предоставленному описанию патрульные разыскали на соседней улице. "Злоумышленницей оказалась 41-летняя жительница Ровно. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения: прибор драгер показал 0,91 промилле", - отметили в полиции.

"Женщина объяснила, что портреты ее раздражают, поскольку напоминают о войне. О содеянном не жалеет, однако извиняется перед семьями погибших", - сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Решается вопрос о сообщении фигурантке о подозрении.

Нарушительницу за нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии также привлекли к административной ответственности по ст. 178 КУоАП.

"Полицейские обращаются к гражданам: уважайте память тех, кто отдал свою жизнь ради мира", - подчеркнули в полиции.

Все 13 конструкций, как отмечается, восстановлены.

В Виннице снова украли вещи с могилы самого молодого защитника "Азовстали" "Гренки": открыто производство31.03.25, 13:23 • 24592 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Майдан Незалежности
Национальная полиция Украины
Ровно