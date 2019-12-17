У Рівному у чоловіка, який підпалив авто та намагався вбити суддю, вилучили арсенал зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Рівному у чоловіка, який підозрюється у замаху на суддю та підпалі автомобіля, вилучили 10 200 одиниць зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Рівненській області.
У рамках розслідування кримінального провадження за фактом замаху на вбивство судді Рівненського міського суду, що мало місце 25 лютого цього року, поліцейські затримали 45-річного рівнянина, який учора, 16 грудня, в обласному центрі підпалив автомобіль.
“Слідчі слідчого управління, криміналісти, працівники управління карного розшуку, спеціалісти-вибухотехніки ГУНП та експерти Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у гаражному приміщенні кооперативу, яким користувався зловмисник, провели санкціонований обшук”, — сказано у повідомленні.
За результатами слідчих дій у гаражі було вилучено: 70 корпусів гранат і запалів до них, 27 електродетонаторів, 6 тротилових шашок, 4,5 кг тротилу, 2 кг пластиду, один саморобний радіокерований вибуховий пристрій, 11 РПГ, 28 ВОГ, один підствольний гранатомет, 16 пістолетів, 5 револьверів, 4 пістолети-кулемети, 8 автоматів Калашникова, 5 гвинтівок, одна СВД, одна гладкоствольна рушниця та понад 10000 набоїв різних калібрів. Крім того, поліцейські знайшли і чорнові записи із зазначенням прізвищ осіб, відносно яких вчинялися і планувалися злочини. Вся ця інформація буде ретельно перевірятися.
Усе вилучене в рамках кримінального провадження, яке розпочато за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, вибуховими речовинами та вибуховими припасами), скеровуватиметься для проведення експертизи.
Вчора, 16 грудня, затриманому за підпал автомобіля у Рівному слідчі повідомили про підозру та підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Крім того, під час обшуку у помешканні підозрюваного поліцейські вилучили патрони.
Перевіряється його причетність до вчинення інших злочинів та встановлюють коло ймовірних спільників.
Нагадаємо, на Кіровоградщині правоохоронці вилучили у громадянина зброю, вибухівку, боєприпаси та наркотики.