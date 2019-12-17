У Рівному у чоловіка, який підпалив авто та намагався вбити суддю, вилучили арсенал зброї

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Рівному у чоловіка, який підозрюється у замаху на суддю та підпалі автомобіля, вилучили 10 200 одиниць зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Рівненській області.