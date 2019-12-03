У жителя Кіровоградщини вилучили арсенал зброї та наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. На Кіровоградщині правоохоронці вилучили у громадянина зброю, вибухівку, боєприпаси та наркотики. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
"Працівниками Управління карного розшуку, оперативних служб поліції області та Олександрійського відділу поліції було отримано інформацію про те, що один з місцевих жителів може зберігати заборонені предмети та наркотики. В результаті перевірки факт знайшов своє підтвердження", - йдеться в повідомленні.
Під час санкціонованого обшуку, проведеного працівниками поліції, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури у приміщенні, яке належить 55-річному жителю міста, було виявлено та вилучено 2 автомати, 7 гранат із запалами, обріз гладкоствольної рушниці, близько 2500 набоїв, а також подрібнені рослини коноплі.
Вилучене направлено для проведення експертиз до Кіровоградського обласного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Особу затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України продовжуються. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Закарпатті поліція спільно зі співробітниками Служби безпеки України провела обшуки у чотирьох районах області. У ході обшуків вилучено зброю, набої та автомобілі.