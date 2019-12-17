В Ровно у мужчины, который поджег авто и пытался убить судью, изъяли арсенал оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Ровно у мужчины, который подозревается в покушении на судью и поджоге автомобиля, изъяли 10 200 единиц оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области.
В рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство судьи Ровенского городского суда, имело место 25 февраля этого года, полицейские задержали 45-летнего жителя Ровно, который вчера, 16 декабря, в областном центре поджег автомобиль.
“Следователи следственного управления, криминалисты, сотрудники управления уголовного розыска, специалисты-взрывотехники ГУНП и эксперты Ровенского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в гаражном помещении кооператива, которым пользовался злоумышленник, провели санкционированный обыск”, — говорится в сообщении.
По результатам следственных действий в гараже было изъято 70 корпусов гранат и запалов к ним, 27 электродетонаторов, 6 тротиловых шашек, 4,5 кг тротила, 2 кг пластида, один самодельный радиоуправляемый взрывное устройство, 11 РПГ, 28 ВОГ, один подствольный гранатомет, 16 пистолетов, 5 револьверов, 4 пистолета-пулемета, 8 автоматов Калашникова, 5 винтовок, одна СВД, одна гладкоствольное ружье и более 10 тысяч патронов различных калибров. Кроме того, полицейские нашли и черновые записи с указанием фамилий лиц, в отношении которых совершались и планировались преступления. Вся эта информация будет тщательно проверяться.
Все изъятое в рамках уголовного производства, которое возбуждено по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами и взрывными припасами), направляться для проведения экспертизы.
Вчера, 16 декабря, задержанному за поджог автомобиля в Ровно следователи сообщили о подозрении и подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, во время обыска в квартире подозреваемого полицейские изъяли патроны.
Проверяется его причастность к совершению других преступлений и устанавливают круг вероятных сообщников.
Напомним, в Кировоградской правоохранители изъяли у гражданина оружие, взрывчатку, боеприпасы и наркотики.