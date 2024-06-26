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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У рф зійшов з рейок поїзд Воркута-Новоросійськ: кількість постраждалих зросла до 70

Київ • УНН

 • 19461 перегляди

У результаті сходження поїзда з рейок у росії постраждало близько 70 осіб, 9 з 14 вагонів перекинулися, перевозячи 232 пасажирів з Воркути до Новоросійська.

У рф зійшов з рейок поїзд Воркута-Новоросійськ: кількість постраждалих зросла до 70

Кількість постраждалих у рф у результаті сходження поїзда з рейок зросла до 70, передає УНН із посиланням на росЗМІ та Telegram-канали.

За даними Mash, у вагонах, що перекинулися, їхало 150 пасажирів. 

Загалом до Новоросійська з Воркути прямували 232 особи. У складі було 14 вагонів, 9 із них перекинулися.

"Близько 70 людей постраждали під час сходу з рейок поїзда до Комі", - повідомляє ТАСС.

Дорогу поряд із місцем аварії розмило, оперативні служби намагаються проїхати через бруд та сльоту.

У рф зійшов із рейок поїзд Воркута-Новоросійськ, щонайменше 7 людей постраждали26.06.24, 19:44 • 19484 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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