У рф зійшов з рейок поїзд Воркута-Новоросійськ: кількість постраждалих зросла до 70
Київ • УНН
У результаті сходження поїзда з рейок у росії постраждало близько 70 осіб, 9 з 14 вагонів перекинулися, перевозячи 232 пасажирів з Воркути до Новоросійська.
Кількість постраждалих у рф у результаті сходження поїзда з рейок зросла до 70, передає УНН із посиланням на росЗМІ та Telegram-канали.
За даними Mash, у вагонах, що перекинулися, їхало 150 пасажирів.
Загалом до Новоросійська з Воркути прямували 232 особи. У складі було 14 вагонів, 9 із них перекинулися.
"Близько 70 людей постраждали під час сходу з рейок поїзда до Комі", - повідомляє ТАСС.
Дорогу поряд із місцем аварії розмило, оперативні служби намагаються проїхати через бруд та сльоту.
У рф зійшов із рейок поїзд Воркута-Новоросійськ, щонайменше 7 людей постраждали26.06.24, 19:44 • 19484 перегляди