У рф зійшов із рейок поїзд Воркута-Новоросійськ, щонайменше 7 людей постраждали
Київ • УНН
Щонайменше 7 людей отримали поранення, коли пасажирський потяг зійшов з рейок в Комі, росія, причому кілька вагонів лежали на землі, ймовірно, через те, що залізничний насип був змитий водою.
У рф поїзд Воркута-Новоросійськ зійшов із рейок, декілька вагонів лежать на землі, щонайменше 7 людей постраждали, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Baza.
"Пасажирський поїзд Воркута-Новоросійськ зійшов із рейок у Комі. Декілька вагонів лежать на землі", - йдеться у повдіомленні.
Згодом стало відомо, що як мінімум 7 людей постраждали внаслідок сходу з рейок поїзда. Попередня причина — залізничний насип розмило водою.