Киев • УНН
По меньшей мере 7 человек получили ранения, когда пассажирский поезд сошел с рельсов в Коми, россия, причем несколько вагонов лежали на земле, вероятно, из-за того, что железнодорожная насыпь была смыта водой.
В рф поезд Воркута-Новороссийск сошел с рельсов, несколько вагонов лежат на земле, по меньшей мере 7 человек пострадали, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.
"Пассажирский поезд Воркута-Новороссийск сошел с рельсов в Коми. Несколько вагонов лежат на земле", - говорится в сообщении.
Впоследствии стало известно, что как минимум 7 человек пострадали в результате схода с рельсов поезда. Предварительная причина - железнодорожную насыпь размыло водой.