В рф поезд Воркута-Новороссийск сошел с рельсов, несколько вагонов лежат на земле, по меньшей мере 7 человек пострадали, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

"Пассажирский поезд Воркута-Новороссийск сошел с рельсов в Коми. Несколько вагонов лежат на земле", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что как минимум 7 человек пострадали в результате схода с рельсов поезда. Предварительная причина - железнодорожную насыпь размыло водой.