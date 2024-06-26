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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф сошел с рельсов поезд Воркута-Новороссийск: количество пострадавших возросло до 70

В рф сошел с рельсов поезд Воркута-Новороссийск: количество пострадавших возросло до 70

Киев  •  УНН

26 июня 2024, 17:12  •  5545 просмотра

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В результате схода поезда с рельсов в россии пострадало около 70 человек, 9 из 14 вагонов перевернулись, перевозя 232 пассажиров из Воркуты в Новороссийск.

Количество пострадавших в рф в результате схода поезда с рельсов возросло до 70, передает УНН со ссылкой на росСМИ и Telegram-каналы.

По данным Mash, в перевернувшихся вагонах ехало 150 пассажиров. 

Всего в Новороссийск из Воркуты направлялись 232 человека. В составе было 14 вагонов, 9 из них перевернулись.

"Около 70 человек пострадали во время схода с рельсов поезда в Коми", - сообщает ТАСС.

Дорогу рядом с местом аварии размыло, оперативные службы пытаются проехать через грязь и слякоть.

В рф сошел с рельсов поезд Воркута-Новороссийск, по меньшей мере 7 человек пострадали26 июня 2024, 16:44 • 6346 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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