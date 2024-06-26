В рф сошел с рельсов поезд Воркута-Новороссийск: количество пострадавших возросло до 70
Киев • УНН
В результате схода поезда с рельсов в россии пострадало около 70 человек, 9 из 14 вагонов перевернулись, перевозя 232 пассажиров из Воркуты в Новороссийск.
Количество пострадавших в рф в результате схода поезда с рельсов возросло до 70, передает УНН со ссылкой на росСМИ и Telegram-каналы.
По данным Mash, в перевернувшихся вагонах ехало 150 пассажиров.
Всего в Новороссийск из Воркуты направлялись 232 человека. В составе было 14 вагонов, 9 из них перевернулись.
"Около 70 человек пострадали во время схода с рельсов поезда в Коми", - сообщает ТАСС.
Дорогу рядом с местом аварии размыло, оперативные службы пытаются проехать через грязь и слякоть.
В рф сошел с рельсов поезд Воркута-Новороссийск, по меньшей мере 7 человек пострадали26 июня 2024, 16:44 • 6346 просмотров