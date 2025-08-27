У рф вибухнув нафтопровід, який постачав нафтопродукти до москви - джерела
Київ • УНН
На території рязанської області стався вибух на нафтопроводі "рязань-москва", що постачав паливо до столиці агресора. Транспортування нафтопродуктів зупинено на невизначений термін.
На території рязанської області в рф стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі "рязань-москва", який постачав нафтопродукти до столиці росії. Про це повідомили УНН власні джерела.
Деталі
"26 серпня 2025 року на території рязанської області стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі "рязань-москва", який є одним з головних джерел постачання нафтопродуктів до столиці держави агресора", - повідомили джерела.
Як зазначають співрозмовники у Головному управлінні розвідки, після появи повідомлень у пабліках міста рязань про сильний "хлопок" на відрізку магістрального нафтопроводу розпочалася сильна пожежа. Уже за кілька годин були стягнуті автомобілі екстрених служб для його ліквідації.
Зі слів місцевих жителів, у районі села Божатково залізничного району міста рязань перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади, які намагаються ліквідувати наслідків вибуху та пожежі.
Повідомляється, що ця магістраль з 2018 року була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією "транснєфть", яка забезпечує армію держави-агресора.
За інформацією ГУР МО, внаслідок події транспортування нафтопродуктів до москви зупинене на невизначений термін, а представники "транснєфті" підраховують збитки.
Доповнення
У матеріалі АР повідомляється, що у багатьох російських містах та регіонах після ударів українських дронів на заправках спостерігається дефіцит палива, а основні НПЗ перестають працювати, їх робота практично паралізована. Водії стоять у кілометрових чергах, а влада вводить нормування видачі палива для громадян.