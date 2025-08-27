$41.400.03
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
У рф вибухнув нафтопровід, який постачав нафтопродукти до москви - джерела

Київ • УНН

 • 434 перегляди

На території рязанської області стався вибух на нафтопроводі "рязань-москва", що постачав паливо до столиці агресора. Транспортування нафтопродуктів зупинено на невизначений термін.

У рф вибухнув нафтопровід, який постачав нафтопродукти до москви - джерела

На території рязанської області в рф стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі "рязань-москва", який постачав нафтопродукти до столиці росії.  Про це повідомили УНН власні джерела.

Деталі

"26 серпня 2025 року на території рязанської області стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі "рязань-москва", який є одним з головних джерел постачання нафтопродуктів до столиці держави агресора", - повідомили джерела.

Як зазначають співрозмовники у Головному управлінні розвідки, після появи повідомлень у пабліках міста рязань про сильний "хлопок" на відрізку  магістрального нафтопроводу розпочалася сильна пожежа. Уже за кілька годин були стягнуті автомобілі екстрених служб для його ліквідації.

Зі слів місцевих жителів, у районі села Божатково залізничного району міста рязань перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади, які намагаються ліквідувати наслідків вибуху та пожежі.

Повідомляється, що ця магістраль з 2018 року була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією "транснєфть", яка забезпечує армію держави-агресора.

За інформацією ГУР МО, внаслідок події транспортування нафтопродуктів до москви зупинене на невизначений термін, а представники "транснєфті" підраховують збитки.

Доповнення

У матеріалі АР повідомляється, що у багатьох російських містах та регіонах після ударів українських дронів на заправках спостерігається дефіцит палива, а основні НПЗ перестають працювати, їх робота практично паралізована. Водії стоять у кілометрових чергах, а влада вводить нормування видачі палива для громадян.

Анна Мурашко

Новини Світу
Нафта
Ассошіейтед Прес
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Безпілотний літальний апарат