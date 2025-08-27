В рф взорвался нефтепровод, поставлявший нефтепродукты в москву - источники

$41.400.03
48.270.21
ukenru
07:59 • 5082 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 11345 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 16239 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 87813 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 60049 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 129799 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 146880 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 148504 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 58441 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153856 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
43%
751мм
Популярные новости
Виткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе - Reuters26 августа, 23:58 • 16140 просмотра
ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано27 августа, 02:20 • 16337 просмотра
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине03:18 • 14170 просмотра
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине05:54 • 10346 просмотра
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters06:24 • 6626 просмотра
публикации
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов07:35 • 11345 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 52180 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 50051 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 129799 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 148504 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Александр Стабб
Виталий Коваль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Сумская область
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 2890 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 15488 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 66031 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 117055 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 139042 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Боеприпасы
Доллар США
Евро

В рф взорвался нефтепровод, поставлявший нефтепродукты в москву - источники

Киев • УНН

 • 406 просмотра

На территории рязанской области произошел взрыв на нефтепроводе "рязань-москва", поставлявшем топливо в столицу агрессора. Транспортировка нефтепродуктов остановлена на неопределенный срок.

В рф взорвался нефтепровод, поставлявший нефтепродукты в москву - источники

На территории рязанской области в рф произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе "рязань-москва", который поставлял нефтепродукты в столицу россии. Об этом сообщили УНН собственные источники.

Детали

"26 августа 2025 года на территории рязанской области произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе "рязань-москва", который является одним из главных источников поставки нефтепродуктов в столицу государства агрессора", - сообщили источники.

Как отмечают собеседники в Главном управлении разведки, после появления сообщений в пабликах города рязань о сильном "хлопке" на отрезке магистрального нефтепровода начался сильный пожар. Уже через несколько часов были стянуты автомобили экстренных служб для его ликвидации.

По словам местных жителей, в районе села божатково железнодорожного района города рязань находятся правоохранительные органы и ремонтные бригады, которые пытаются ликвидировать последствия взрыва и пожара.

Сообщается, что эта магистраль с 2018 года была перепрофилирована под поставку автомобильного бензина компанией "транснефть", которая обеспечивает армию государства-агрессора.

По информации ГУР МО, в результате происшествия транспортировка нефтепродуктов в москву остановлена на неопределенный срок, а представители "транснефти" подсчитывают убытки.

Дополнение

В материале АР сообщается, что во многих российских городах и регионах после ударов украинских дронов на заправках наблюдается дефицит топлива, а основные НПЗ перестают работать, их работа практически парализована. Водители стоят в километровых очередях, а власти вводят нормирование выдачи топлива для граждан.

Анна Мурашко

Новости Мира
Нефть
Ассошиэйтед Пресс
Главное управление разведки Украины
Беспилотный летательный аппарат