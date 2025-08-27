В рф взорвался нефтепровод, поставлявший нефтепродукты в москву - источники

На территории рязанской области в рф произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе "рязань-москва", который поставлял нефтепродукты в столицу россии. Об этом сообщили УНН собственные источники.

Детали

"26 августа 2025 года на территории рязанской области произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе "рязань-москва", который является одним из главных источников поставки нефтепродуктов в столицу государства агрессора", - сообщили источники.

Как отмечают собеседники в Главном управлении разведки, после появления сообщений в пабликах города рязань о сильном "хлопке" на отрезке магистрального нефтепровода начался сильный пожар. Уже через несколько часов были стянуты автомобили экстренных служб для его ликвидации.

По словам местных жителей, в районе села божатково железнодорожного района города рязань находятся правоохранительные органы и ремонтные бригады, которые пытаются ликвидировать последствия взрыва и пожара.

Сообщается, что эта магистраль с 2018 года была перепрофилирована под поставку автомобильного бензина компанией "транснефть", которая обеспечивает армию государства-агрессора.

По информации ГУР МО, в результате происшествия транспортировка нефтепродуктов в москву остановлена на неопределенный срок, а представители "транснефти" подсчитывают убытки.

Дополнение

В материале АР сообщается, что во многих российских городах и регионах после ударов украинских дронов на заправках наблюдается дефицит топлива, а основные НПЗ перестают работать, их работа практически парализована. Водители стоят в километровых очередях, а власти вводят нормирование выдачи топлива для граждан.