У РФ хочуть дозволити мешканцям окупованого Криму ставати "держслубовцями" і за наявності громадянства України

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“Законопроект підготовлений з метою недопущення обмеження прав жителів Криму і Севастополя на заміщення державних і муніципальних посад, посад державної і муніципальної служби, якщо з незалежних від них причин вони не змогли оформити вихід з громадянства України”, — наводить пресслужба слова Крашеніннікова.

Він нагадав, що Конституцією РФ встановлено заборону на наявність іноземного громадянства або виду на проживання за кордоном для ряду посад. Відповідні поправки вже були внесені в ряд законів, при цьому на 14 квітня заплановано друге читання великого президентського законопроекту, що передбачає такі обмеження для державних і муніципальних службовців, військовослужбовців та інших категорій посад. Однак для жителів окупованих Москвою АР Крим та Севастополя, як заявив він, існують складності з оформленням “відмови від українського громадянства”.

Як пояснив Крашенінніков, пропонується внести зміни в так званий закон, який є нібито юридичним обґрунтуванням окупації української території, а саме “Про прийняття в Російську Федерацію Республіки Крим та утворення в складі Російської Федерації нових суб’єктів — Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя”, встановивши , що “громадянин Російської Федерації, який визнаний на території РФ громадянином, що не має громадянства іноземної держави, але при цьому відповідно до законодавства України є українським громадянином, має право заміщати державні та муніципальні посади, посади державної і муніципальної служби”.

Законом встановлено, що жителі півострова, визнані “російськими громадянами” в результаті окупації Криму Росією в 2014 році, які “подали заяву про відмову від громадянства України, але не змогли його припинити, визнаються громадянами РФ без іноземного громадянства”.

Контекст

Варто відзначити, що це вже не перша дія Москви в питанні так званої “інтеграції” окупованої української території в юридичне поле РФ.

Наприклад на початку минулого року Рада Федерації РФ на засіданні схвалила закон, який дозволяє присвоювати звання “Ветеран військової служби” тим, хто проходив службу в Збройних силах України (ЗСУ) в частинах, дислокованих в Криму, і постійно проживав на півострові на момент його окупації Росією.

Як відзначали в пояснювальних матеріалах автори ініціативи (відповідно до матеріалів російського законопроекту № 620879-7), військові, які відслужили в СРСР (зокрема, в Україні), продовжують служити в Збройних силах Росії і мають сукупний стаж 20 років і більше, “не можуть користуватися гарантіями соціального захисту, які дає статус ветерана військової служби”.