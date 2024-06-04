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У результаті ворожих обстрілів в Сумській області загинула 1 людина та 3 особи отримали поранення

У результаті ворожих обстрілів в Сумській області загинула 1 людина та 3 особи отримали поранення

Київ • УНН

 • 42655 перегляди

У Сумській області російські війська здійснили 36 обстрілів, у результаті чого 1 людина загинула і 3 особи отримали поранення.

За день рф здійснила 36 обстрілів по Сумщині, зафіксовано 106 вибухів. Відтак, в області внаслідок ворожої агресії 1 особа загинула та 3 людини було поранено. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 106 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Свеська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Великописарівська, Конотопська, Новослобідська громади

- Сумська обласна військова адміністрація.

Ситуація в громадах

Юнаківська: ворог скинув ВОГ з БпЛА (1 вибух) та атакував FPV дроном (3 вибухи).

Миколаївська: противник бив артилерією (2 вибухи) та з мінометів (3 вибухи).

Хотінська: ворожі сили атакували FPV дроном (1 вибух). Також ворог бив з мінометів (20 вибухів). На жаль, внаслідок обстрілу отримали поранення дві людини.

Білопільська: армія агресора здійснила атаку FPV дроном (5 вибухів), нанесла мінометні (5 вибухів) і артилерійські ( 5 вибухів) обстріли та скинула ВОГ з БпЛА (3 вибухи).

Краснопільська: окупанти скинули ВОГ з БпЛА (9 вибухів). Також ворог бив з мінометів (7 вибухів) та артилерії (2 вибухи).

Свеська: противник здійснив атаку за допомогою БпЛА "Ланцет" (2 вибухи).

Есманська: загарбники нанесли мінометний обстріл (4 вибухи).

Шалигинська: ворожа армія здійснила артилерійські обстріли (3 вибухи).

Середино-Будська: росіяни били з мінометів (12 вибухів) та артилерії (4 вибухи). На жаль, внаслідок обстрілу загинула одна людина.

Великописарівська: країна-терорист завдала гранатометний обстріл (4 вибухи) та атакувала FPV дроном (1 вибух).

Конотопська: окупанти нанесли ракетний удар (1 вибух). На жаль, внаслідок обстрілу 1 людина отримала поранення.

Новослобідська: рф обстріляла з РСЗВ (9 вибухів).

росіяни з ночі шість разів вдарили по Сумщині: 26 вибухів04.06.24, 11:59 • 18081 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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