В результате вражеских обстрелов в Сумской области погиб 1 человек и 3 человека получили ранения

За день рф осуществила 36 обстрелов по Сумщине, зафиксировано 106 взрывов. Следовательно, в области в результате вражеской агрессии 1 человек погиб и 3 человека были ранены. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 106 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Николаевская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Свесская, Эсманская, Шалыгинская, середина-Будская, Великописаревская, Конотопская, Новослободская общины - Сумская областная военная администрация.

Ситуация в сообществах

Юнаковская: враг сбросил ВОГ с БпЛА (1 взрыв) и атаковал FPV дроном (3 взрыва).

Николаевская: противник бил артиллерией (2 взрыва) и из минометов (3 взрыва).

Хотинская: вражеские силы атаковали FPV дроном (1 взрыв). Также враг бил из минометов (20 взрывов). К сожалению, в результате обстрела получили ранения два человека.

Белопольская: армия агрессора совершила атаку FPV дроном (5 взрывов), нанесла минометные (5 взрывов) и артиллерийские ( 5 взрывов) обстрелы и сбросила ВОГ с БпЛА (3 взрыва).

Краснопольская: оккупанты сбросили ВОГ с БпЛА (9 взрывов). Также враг бил из минометов (7 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).

Свеска: противник совершил атаку с помощью БПЛА "Ланцет" (2 взрыва).

Эсманский: захватчики нанесли минометный обстрел (4 взрыва).

Шалыгинская: вражеская армия произвела артиллерийские обстрелы (3 взрыва).

Середина-Будская: русские били из минометов (12 взрывов) и артиллерии (4 взрыва). К сожалению, в результате обстрела погиб один человек.

Великописаревская: страна-террорист нанесла гранатометный выстрел (4 взрыва) и атаковала FPV дроном (1 взрыв).

Конотопская: оккупанты нанесли ракетный удар (1 взрыв). К сожалению, в результате обстрела 1 человек получил ранения.

Новослободская: рф обстреляла из РСЗО (9 взрывов).

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