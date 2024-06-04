В результате вражеских обстрелов в Сумской области погиб 1 человек и 3 человека получили ранения

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
polshaПольша
Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
  •  82231 просмотра

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  105461 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  106887 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  104555 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  75476 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  121081 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  64208 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  61123 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
3 июня 2024, 12:55  •  115380 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
3 июня 2024, 10:36  •  118219 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Новости по теме
В результате вражеских обстрелов в Сумской области погиб 1 человек и 3 человека получили ранения

В результате вражеских обстрелов в Сумской области погиб 1 человек и 3 человека получили ранения

  •  5451 просмотра
Били ракетами и беспилотниками: в мае Харьков пережил 76 обстрелов

Били ракетами и беспилотниками: в мае Харьков пережил 76 обстрелов

  •  6107 просмотра
"Изъяли компьютер, мой телефон и личные средства": Усов подтвердил обыски ГБР в КГГА

"Изъяли компьютер, мой телефон и личные средства": Усов подтвердил обыски ГБР в КГГА

  •  8516 просмотра
В Сумской области ввели графики аварийных отключений

В Сумской области ввели графики аварийных отключений

  •  8742 просмотра
Хакеры атакуют украинских военных и госслужащих через Signal - Госспецсвязи

Хакеры атакуют украинских военных и госслужащих через Signal - Госспецсвязи

  •  9168 просмотра
На Ровенщине несовершеннолетний мотоциклист устроил ДТП: среди пострадавших трехлетний ребенок

На Ровенщине несовершеннолетний мотоциклист устроил ДТП: среди пострадавших трехлетний ребенок

  •  8873 просмотра
В пятницу Зеленский отправится во Францию на встречу с Макроном

В пятницу Зеленский отправится во Францию на встречу с Макроном

  •  10511 просмотра
На Харьковщине в результате российских обстрелов ранены двое мужчин

На Харьковщине в результате российских обстрелов ранены двое мужчин

  •  10527 просмотра
Проект "Хочу жить" показал фото украинца Романа Горилыка после двух лет в российском плену

Проект "Хочу жить" показал фото украинца Романа Горилыка после двух лет в российском плену

  •  16151 просмотра
В Instagram тестируют рекламу, которую нельзя пропустить

В Instagram тестируют рекламу, которую нельзя пропустить

  •  22166 просмотра

Популярные

Непогода наступает: ливень с градом обрушился на Киев и область

Непогода наступает: ливень с градом обрушился на Киев и область

  •  39001 просмотра
российские хакеры распространяют дипфейки об Олимпиаде в Париже. В Украине предполагают - информатики могут стать интенсивнее

российские хакеры распространяют дипфейки об Олимпиаде в Париже. В Украине предполагают - информатики могут стать интенсивнее

  •  31245 просмотра
Переселенцы смогут получить компенсацию за уничтоженное имущество, которое находится на оккупированной территории: законопроект прошел первое чтение

Переселенцы смогут получить компенсацию за уничтоженное имущество, которое находится на оккупированной территории: законопроект прошел первое чтение

  •  31539 просмотра
Киев после экстренных отключений света возвращается к графикам

Киев после экстренных отключений света возвращается к графикам

  •  31748 просмотра
"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

  •  111027 просмотра

Публикации

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

  •  111027 просмотра
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
Эксклюзив

  •  121081 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

  •  138854 просмотра
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Эксклюзив

3 июня 2024, 10:13  •  183535 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

3 июня 2024, 09:51  •  170003 просмотра

В результате вражеских обстрелов в Сумской области погиб 1 человек и 3 человека получили ранения

В Сумской области российские войска совершили 36 обстрелов, в результате чего 1 человек погиб и 3 человека получили ранения.

Общество •   •  5451 просмотра
В результате вражеских обстрелов в Сумской области погиб 1 человек и 3 человека получили ранения

Били ракетами и беспилотниками: в мае Харьков пережил 76 обстрелов

За май сигналы воздушной опасности объявлялись в Харькове 193 раза и совокупно продолжались 474 часа 55 минут.

Война •   •  6107 просмотра
Били ракетами и беспилотниками: в мае Харьков пережил 76 обстрелов

"Изъяли компьютер, мой телефон и личные средства": Усов подтвердил обыски ГБР в КГГА

Во вторник, 4 июня, сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в помещениях КГГА, изъяв телефоны, компьютер и личные денежные средства заместителя председателя КГГА Константина Усова, который подозревается в систематическом вымогательстве неправомерной выгоды у автоперевозчика.

политика •   •  8516 просмотра
"Изъяли компьютер, мой телефон и личные средства": Усов подтвердил обыски ГБР в КГГА

В Сумской области ввели графики аварийных отключений

На территории Сумской области введены графики аварийных отключений. Сейчас аварийно выключены потребители 1, 2 и 3 очередей.

Общество •   •  8742 просмотра
В Сумской области ввели графики аварийных отключений

Хакеры атакуют украинских военных и госслужащих через Signal - Госспецсвязи

Хакеры активно атакуют украинских госслужащих, военнослужащих и представителей оборонной промышленности, используя приложение Signal. Злоумышленники отправляют вредоносные файлы, замаскированные под архивы, которые устанавливают вредоносное ПО dark crystal RAT.

Война •   •  9168 просмотра
Хакеры атакуют украинских военных и госслужащих через Signal - Госспецсвязи

На Ровенщине несовершеннолетний мотоциклист устроил ДТП: среди пострадавших трехлетний ребенок

В одном из сел Ровенской области 16-летний мотоциклист без водительских прав "подрезал" на дороге мотоцикл, на котором ехала семья, в результате чего 3-летний ребенок был госпитализирован с переломами и еще трое получили ранения.

Общество •   •  8873 просмотра
На Ровенщине несовершеннолетний мотоциклист устроил ДТП: среди пострадавших трехлетний ребенок

В пятницу Зеленский отправится во Францию на встречу с Макроном

Владимир Зеленский посетит Францию 6 июня, чтобы встретиться с Эммануэлем Макроном и обсудить ситуацию в Украине.

политика •   •  10511 просмотра
В пятницу Зеленский отправится во Францию на встречу с Макроном

На Харьковщине в результате российских обстрелов ранены двое мужчин

4 июня российские войска атаковали Волчанск с помощью беспилотника, ранив 54-летнего мужчину, и обстреляли село Волчанский Хутор в Харьковской области, ранив 70-летнего жителя.

Война •   •  10527 просмотра
На Харьковщине в результате российских обстрелов ранены двое мужчин

Проект "Хочу жить" показал фото украинца Романа Горилыка после двух лет в российском плену

Состояние Романа и других украинских военнопленных вызывает ужас и ассоциации с самыми темными страницами истории человечества — нацистскими концентрационными лагерями смерти.

Общество •   •  16151 просмотра
Проект "Хочу жить" показал фото украинца Романа Горилыка после двух лет в российском плену

В Instagram тестируют рекламу, которую нельзя пропустить

Instagram тестирует рекламу с таймерами обратного отсчета, которые заставляют пользователей просматривать всю рекламу, прежде чем переходить к просмотру другого контента, похожего на рекламу на YouTube.

Технологии •   •  22166 просмотра
В Instagram тестируют рекламу, которую нельзя пропустить