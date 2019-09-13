У Раді зареєстрували новий законопроект про столицю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували новий законопроект про столицю України. Документ внесений 13 вересня під номером 2143, передає УНН.
Відзначимо, що документ має назву "Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ".
Наразі текст документу відсутній і пояснювальна записка теж.
"Передано на розгляд керівництву", - зазначено на сайті ВР.
Додамо, що профільний комітет, який розглядатиме документ, - Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Раніше, у "Слузі народу" розповіли про зміни до закону про столицю.