В Раде зарегистрировали новый законопроект о столице
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали новый законопроект о столице Украины. Документ внесено 13 сентября под номером 2143, передает УНН.
Отметим, что документ называется "Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве".
Сейчас текст документа отсутствует и пояснительная записка тоже.
"Передано на рассмотрение руководству", - говорится на сайте ВР.
Добавим, что профильный комитет, который будет рассматривать документ, - Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Ранее, в "Слуге народа" рассказали об изменениях в закон о столице.