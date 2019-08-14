У "Слузі народу" розповіли про зміни до закону про столицю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Проект змін до закону про столицю визначає зони відповідальності Київради, райрад та виконкомів, а також КМДА, або ж префектури. Про це повідомив новообраний народний депутат від партії "Слуга народу" Віталій Безгін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Останнім часом є велика кількість запитів, чи будемо ми публічно комунікувати та обговорювати деталі змін до закону про столицю, над яким кипить робота! У доданій графіці відображені зони відповідальності різних органів, як вони закладені в драфті законопроекту", - зазначив він, оприлюднивши відповідний перелік функцій різних столичних органів влади.
Зокрема, зонами відповідальності КМДА у проекті визначено:
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- столичні функції;
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- нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування;
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- нагляд за відповідністю локальних кроків державній та регіональній стратегіям.
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Нагадаємо, Офіс Зеленського направив у Кабмін листа щодо подання на звільнення голови КМДА.