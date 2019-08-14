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У "Слузі народу" розповіли про зміни до закону про столицю

У "Слузі народу" розповіли про зміни до закону про столицю

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Проект змін до закону про столицю визначає зони відповідальності Київради, райрад та виконкомів, а також КМДА, або ж префектури. Про це повідомив новообраний народний депутат від партії "Слуга народу" Віталій Безгін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Останнім часом є велика кількість запитів, чи будемо ми публічно комунікувати та обговорювати деталі змін до закону про столицю, над яким кипить робота! У доданій графіці відображені зони відповідальності різних органів, як вони закладені в драфті законопроекту", - зазначив він, оприлюднивши відповідний перелік функцій різних столичних органів влади.

Зокрема, зонами відповідальності КМДА у проекті визначено:

  • столичні функції;
  • нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування;
  • нагляд за відповідністю локальних кроків державній та регіональній стратегіям.

Нагадаємо, Офіс Зеленського направив у Кабмін листа щодо подання на звільнення голови КМДА.

Українські Національні Новини

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