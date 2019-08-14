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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 132991 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142329 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129030 просмотра

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В "Слуге народа" рассказали об изменениях в закон о столице

В "Слуге народа" рассказали об изменениях в закон о столице

Киев  •  УНН

 • 17962 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Проект изменений в закон о столице определяет зоны ответственности Киевсовета, райсоветов и исполкомов, а также КГГА, или же префектуры. Об этом сообщил новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" Виталий Безгин на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В последнее время есть большое количество запросов, будем ли мы публично коммуницировать и обсуждать детали изменений в закон о столице, над которым кипит работа! В добавленном графике отражены зоны ответственности различных органов, как они заложены в драфте законопроекта", - отметил он, обнародовав соответствующий перечень функций различных столичных органов власти.

В частности, зонами ответственности КГГА в проекте определены:

  • столичные функции;
  • надзор за законностью решений органов местного самоуправления;
  • надзор за соответствием локальных шагов государственной и региональной стратегиям.

Напомним, Офис Зеленского направил в Кабмин письмо относительно представлению на освобождение председателя КГГА.

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