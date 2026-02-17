У Раді уточнили механізм формування спецдільниць для військових, щоб уникнути "мертвих душ"

У Верховній Раді напрацювали додаткові запобіжники, які мають унеможливити маніпуляції під час голосування військовослужбовців на спеціальних виборчих дільницях. Про це заявив народний депутат Роман Лозинський під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період, передає УНН.

Деталі

За його словами, зміни до частини третьої статті 14 законопроєкту стосуються уточнення подань командирів військових частин щодо кількості виборців на спеціальних дільницях.

Йдеться про те, щоб у поданнях командирів не фігурували особи, яких фізично немає у відповідних військових частинах або підрозділах. Ми маємо на увазі ситуації, коли частина військовослужбовців перебуває у СЗЧ, вважається зниклою безвісти, відкомандирована в інші підрозділи, знаходиться у відпустці, на навчаннях за кордоном чи у відрядженні - пояснив Лозинський.

Він зазначив, що в окремих підрозділах фактично на місці дислокації може перебувати лише 60-70% особового складу, тоді як решта фізично відсутня.

Щоб уникнути так званих "мертвих душ" у виборчому процесі та голосування за тих, хто фізично не присутній, ми заклали норму, яка унеможливлює включення таких осіб до списків на спеціальних дільницях - наголосив депутат.

За його словами, відповідні зміни були напрацьовані за участі фахівців юридичного середовища та стали результатом детальної дискусії в межах підгрупи.

Ми фактично закриваємо ще один потенційний ризик - накачування спецдільниць кількістю потенційних виборців, які реально не можуть брати участь у голосуванні. Це важливий запобіжник для довіри до результатів виборів серед військових - підсумував Лозинський.

Нагадаємо

Робоча група депутатів Верховної Ради підготувала зміни для реалізації виборчих прав військовослужбовців та представників сил безпеки.