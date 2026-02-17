У Раді уточнили механізм формування спецдільниць для військових, щоб уникнути "мертвих душ"

$43.170.07
Ексклюзив
14:26 • 4760 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 12056 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23 • 15032 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 16143 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 18378 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 24230 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 33837 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 45008 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 53169 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 39167 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto10:46 • 21678 перегляди
Сили оборони уразили російський вертоліт Ка-27 в Криму - Генштаб11:03 • 10799 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto11:12 • 9772 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo11:43 • 13023 перегляди
Галущенку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна - прокурор САП12:50 • 6714 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto10:46 • 21772 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 39835 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 49232 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 69843 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 74193 перегляди
УНН Lite
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo11:43 • 13109 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto11:12 • 9936 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 25063 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 22759 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 25906 перегляди
У Раді уточнили механізм формування спецдільниць для військових, щоб уникнути "мертвих душ"

Київ • УНН

 844 перегляди

Народний депутат Роман Лозинський повідомив про розробку запобіжників для унеможливлення маніпуляцій під час голосування військовослужбовців. Зміни стосуються уточнення подань командирів військових частин щодо кількості виборців на спеціальних дільницях.

У Раді уточнили механізм формування спецдільниць для військових, щоб уникнути "мертвих душ"

У Верховній Раді напрацювали додаткові запобіжники, які мають унеможливити маніпуляції під час голосування військовослужбовців на спеціальних виборчих дільницях. Про це заявив народний депутат Роман Лозинський під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів в особливий або повоєнний період, передає УНН.

Деталі

За його словами, зміни до частини третьої статті 14 законопроєкту стосуються уточнення подань командирів військових частин щодо кількості виборців на спеціальних дільницях.

Йдеться про те, щоб у поданнях командирів не фігурували особи, яких фізично немає у відповідних військових частинах або підрозділах. Ми маємо на увазі ситуації, коли частина військовослужбовців перебуває у СЗЧ, вважається зниклою безвісти, відкомандирована в інші підрозділи, знаходиться у відпустці, на навчаннях за кордоном чи у відрядженні

- пояснив Лозинський.

Він зазначив, що в окремих підрозділах фактично на місці дислокації може перебувати лише 60-70% особового складу, тоді як решта фізично відсутня.

Щоб уникнути так званих "мертвих душ" у виборчому процесі та голосування за тих, хто фізично не присутній, ми заклали норму, яка унеможливлює включення таких осіб до списків на спеціальних дільницях

- наголосив депутат.

За його словами, відповідні зміни були напрацьовані за участі фахівців юридичного середовища та стали результатом детальної дискусії в межах підгрупи.

Ми фактично закриваємо ще один потенційний ризик - накачування спецдільниць кількістю потенційних виборців, які реально не можуть брати участь у голосуванні. Це важливий запобіжник для довіри до результатів виборів серед військових

- підсумував Лозинський.

Нагадаємо

Робоча група депутатів Верховної Ради підготувала зміни для реалізації виборчих прав військовослужбовців та представників сил безпеки.

Андрій Тимощенков

