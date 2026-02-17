В Раде уточнили механизм формирования специзбирательных участков для военных, чтобы избежать «мертвых душ»

В Верховной Раде наработали дополнительные предохранители, которые должны исключить манипуляции во время голосования военнослужащих на специальных избирательных участках. Об этом заявил народный депутат Роман Лозинский во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений относительно выборов в особый или послевоенный период, передает УНН.

Детали

По его словам, изменения в часть третью статьи 14 законопроекта касаются уточнения представлений командиров воинских частей относительно количества избирателей на специальных участках.

Речь идет о том, чтобы в представлениях командиров не фигурировали лица, которых физически нет в соответствующих воинских частях или подразделениях. Мы имеем в виду ситуации, когда часть военнослужащих находится в СЗЧ, считается пропавшей без вести, откомандирована в другие подразделения, находится в отпуске, на учениях за границей или в командировке - пояснил Лозинский.

Он отметил, что в отдельных подразделениях фактически на месте дислокации может находиться лишь 60–70% личного состава, тогда как остальные физически отсутствуют.

Чтобы избежать так называемых "мертвых душ" в избирательном процессе и голосования за тех, кто физически не присутствует, мы заложили норму, которая исключает включение таких лиц в списки на специальных участках - подчеркнул депутат.

По его словам, соответствующие изменения были наработаны при участии специалистов юридической среды и стали результатом детальной дискуссии в рамках подгруппы.

Мы фактически закрываем еще один потенциальный риск - накачивание спец-участков количеством потенциальных избирателей, которые реально не могут принимать участие в голосовании. Это важный предохранитель для доверия к результатам выборов среди военных - подытожил Лозинский.

Напомним

Рабочая группа депутатов Верховной Рады подготовила изменения для реализации избирательных прав военнослужащих и представителей сил безопасности.