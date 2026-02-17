В Раде уточнили механизм формирования специзбирательных участков для военных, чтобы избежать «мертвых душ»

$43.170.07
51.160.03
ukenru
Эксклюзив
14:26 • 3862 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
12:59 • 11137 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 14227 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 15329 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 17752 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 23948 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 33572 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 44678 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 52784 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 39022 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
75%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"17 февраля, 06:12 • 22319 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине17 февраля, 06:14 • 24244 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 20583 просмотра
Силы обороны поразили российский вертолет Ка-27 в Крыму - Генштаб11:03 • 10273 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 12130 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 20782 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 39214 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 48726 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 69267 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 73689 просмотра
Актуальные люди
Герман Галущенко
Рустем Умеров
Музыкант
Дональд Трамп
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Женева
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 12293 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 8816 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 24812 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 22499 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 25549 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Дипломатка
Старлинк

В Раде уточнили механизм формирования специзбирательных участков для военных, чтобы избежать «мертвых душ»

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Народный депутат Роман Лозинский сообщил о разработке предохранителей для предотвращения манипуляций во время голосования военнослужащих. Изменения касаются уточнения представлений командиров воинских частей относительно количества избирателей на специальных участках.

В Раде уточнили механизм формирования специзбирательных участков для военных, чтобы избежать «мертвых душ»

В Верховной Раде наработали дополнительные предохранители, которые должны исключить манипуляции во время голосования военнослужащих на специальных избирательных участках. Об этом заявил народный депутат Роман Лозинский во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений относительно выборов в особый или послевоенный период, передает УНН.

Детали

По его словам, изменения в часть третью статьи 14 законопроекта касаются уточнения представлений командиров воинских частей относительно количества избирателей на специальных участках.

Речь идет о том, чтобы в представлениях командиров не фигурировали лица, которых физически нет в соответствующих воинских частях или подразделениях. Мы имеем в виду ситуации, когда часть военнослужащих находится в СЗЧ, считается пропавшей без вести, откомандирована в другие подразделения, находится в отпуске, на учениях за границей или в командировке

- пояснил Лозинский.

Он отметил, что в отдельных подразделениях фактически на месте дислокации может находиться лишь 60–70% личного состава, тогда как остальные физически отсутствуют.

Чтобы избежать так называемых "мертвых душ" в избирательном процессе и голосования за тех, кто физически не присутствует, мы заложили норму, которая исключает включение таких лиц в списки на специальных участках

- подчеркнул депутат.

По его словам, соответствующие изменения были наработаны при участии специалистов юридической среды и стали результатом детальной дискуссии в рамках подгруппы.

Мы фактически закрываем еще один потенциальный риск - накачивание спец-участков количеством потенциальных избирателей, которые реально не могут принимать участие в голосовании. Это важный предохранитель для доверия к результатам выборов среди военных

- подытожил Лозинский.

Напомним

Рабочая группа депутатов Верховной Рады подготовила изменения для реализации избирательных прав военнослужащих и представителей сил безопасности.

Андрей Тимощенков

ОбществоПолитика
Военное положение
Война в Украине
Верховная Рада