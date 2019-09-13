У Раді створили нове міжфракційне об'єднання
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Верховній Раді створили нове між фракційне об’єднання “Українці в світі”. Про це повідомив перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук з парламентської трибуни, передає кореспондент УНН.
“Повідомляю про створення у Верховній Раді України 9-го скликання міжфракційного депутатського об’єднання „Українці в світі“. Головою цього об’єднання обрано народного депутата України Юраша Святослава Андрійовича”, — зазначив Стефанчук.
За його словами, створення нового об’єднання стало можливим за підтримки членів Світового конгресу українців.
Нагадаємо, напередодні Дня незалежності, 23 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівництвом Світового конгресу українців.