Зеленський зустрівся з керівництвом Світового конгресу українців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівництвом Світового конгресу українців. Про це передає УНН із посиланням на пресцентр Президента України.
В повідомленні йдеться, що Глава держави подякував Конгресу за діяльність, спрямовану на захист суверенітету й територіальної цілісності України.
“Я вдячний вам за потужну інформаційну політику у питанні протидії поверненню Росії до “Великої сімки”, — зазначив Президент.
Під час зустрічі було акцентовано увагу на необхідності продовження об’єднаних зусиль всієї української громади у світі з метою посилення політичного та санкційного тиску на країну-агресора.
“Ваш успіх — у наших інтересах. Бо ваш успіх — це успіх України”, — наголосив президент Світового конгресу українців Павло Ґрод, подякувавши Главі держави за активний діалог з українською громадою.
Під час зустрічі сторони також обговорили подальші спільні кроки щодо реалізації окремих ініціатив у політичному та гуманітарному напрямах.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада займає жорстку позицію стосовно повернення окупованого Криму до України.