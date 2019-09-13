В Раде создали новое межфракционное объединение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Верховной Раде создали новое между фракционное объединение “Украинцы в мире”. Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук с парламентской трибуны, передает корреспондент УНН.
“Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины 9-го созыва межфракционного депутатского объединения „Украинцы в мире“. Председателем этого объединения избран народный депутат Украины Юраша Святослава Андреевича”, — отметил Стефанчук.
По его словам, создание нового объединения стало возможным при поддержке членов Всемирного конгресса украинцев.
Напомним, накануне Дня независимости, 23 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководством Всемирного конгресса украинский.